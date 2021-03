Caixa anuncia contratações às vésperas do pagamento do auxílio

O banco anunciou que está contratando empregados, estagiários, vigilantes e recepcionistas | Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro deve entregar pessoalmente nesta quarta-feira (17) o texto da Medida Provisória do auxílio para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira - a Caixa Econômica Federal anuncia a contratação de 7,7 mil empregados e colaboradores para reforçar o atendimento às vésperas do início do pagamento do auxílio emergencial.

O banco anunciou que está contratando empregados, estagiários, vigilantes e recepcionistas. Serão 2.766 empregados, 1.162 estagiários, 2.320 vigilantes e 1.456 recepcionistas.

A Caixa deve divulgar em breve o calendário com as datas de pagamento do benefício. Os saques devem iniciar na primeira semana de abril e devem ir até o fim de agosto.

O valor mensal deve ser de R$ 250 pagos por quatro meses para um membro da família considerada em situação vulnerável. Para mulheres com filhos (famílias monoparentais) o valor será de R$ 375 e pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

De acordo com uma fonte próxima ao presidente do banco, Pedro Guimarães: "Será um importante reforço da estrutura total para o cenário atual".

R7*

Leia mais:

Brasil fecha janeiro com saldo de 260.353 empregos formais