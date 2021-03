Emprego: Caixa Econômica abre quase 8 mil vagas para contratação; veja

Serão 2.766 de vagas para empregados, 1.162 para estagiários | Foto: Divulgação

Em pronunciamento nesta quarta-feira (17), o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, anunciou a ampliação do número de empregados e terceirizados para fortalecer a rede de atendimento do banco.



Serão 2.766 de vagas para empregados, 1.162 para estagiários (10% destinados a Pessoas com Deficiência), 2.320 para vigilantes e 1.456 para recepcionistas, totalizando 7.704 contratados.

As vagas de estágio serão feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até 15 de abril e valem para estudantes de ensino médio, ensino técnico e universitários dos cursos de Arquitetura, Direito e Engenharia.

Devido a abertura de novas unidades do banco, a contratação de 566 empregados com foco no Norte e Nordeste já está em andamento, além de 87 técnicos em Tecnologia da Informação (TI) no Distrito Federal (DF).

"São pessoas que farão a diferença neste momento tão sensível que o Brasil vive. Mais uma vez, ouvimos as demandas dos empregados e agimos rapidamente para fortalecer o atendimento, em especial para aqueles que mais precisam", explicou Guimarães.

Em janeiro, a CAIXA anunciou a criação de mais 76 unidades em todo o Brasil, conjunto de 4.200 agências. Com essa expansão, o banco estará presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes.

