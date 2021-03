Veja vagas de emprego em Manaus nesta quinta-feira (18)

odas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 49 vagas de emprego para esta quinta-feira (18). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]



Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS: OPERADOR DE SMD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em SMD, habilidade no manuseio de produtos de médio porte, montagem de componentes em placas, ter cursos de leitura de componentes, TBO e informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (PRIMEIRO EMPREGO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego.

OBS: Ter boa comunicação, ter cursos de TBO, leitura de componentes e informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, ter cursos de TBO, leitura de componentes eletrônicos e informática, ser pró-ativo, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: RESERVA DE LINHA (SOLDA E CAIXA ACÚSTICA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, soldagem de placas de eletroeletrônicos, ter cursos de TBO, leitura de componentes eletrônicos e informática, ser pró-ativo, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, experiência em solda, ter cursos de TBO, leitura de componentes eletrônicos e informática, ser pró-ativo, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: INSPETOR DA QUALIDADE CQ

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, inspeção de placas eletrônicas, ter cursos de inspetor da qualidade, TBO, leitura de componentes, soldagem manual e informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: REVISOR DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, soldagem e reparos de placas eletroeletrônicas (roteadores, conversores digitais, controle remoto ou caixa acústica), ter cursos de leitura de componentes, soldagem manual, TBO e informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, testes manuais ou automáticos de aparelhos eletroeletrônicos, ter cursos de leitura de componentes, TBO e informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: JARDINEIRO/ROÇADOR/PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Comprometimento, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA – (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em limpeza de ambientes, com mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR – (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em atendimento ao público e vendas, ter curso de informática, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

