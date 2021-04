Sem emprego? Veja opção para voltar ao mercado de trabalho no AM

O projeto tem como foco a reinserção das pessoas ao mercado de trabalho, através de orientações via lives nas redes sociais | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Senac Amazonas lança o projeto “Reconexão com o mercado de trabalho” que terá início nesta segunda-feira (19) e segue durante a primeira semana de maio, em menção ao Dia do Trabalhador (1º).

A programação conta com orientações profissionais, captação de currículo e encaminhamento às vagas. O encerramento da atividade será no Largo de São Sebastião, no dia 7, com serviços gratuitos na Carreta na Praça.

O projeto tem como foco a reinserção das pessoas ao mercado de trabalho, através de orientações via lives nas redes sociais, com plantão de serviços para elaboração de currículos em todas as unidades Senac e dicas para processo seletivos, ação que ocorrerá na Carreta de Informática.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio AM), Aderson Frota, a situação estabelecida em todo o mundo é preocupante, no entanto, precisamos manter o otimismo e arregaçar as mangas, há motivos para se ter esperança.

"O que se observa é que o mercado realmente encolheu. Primeiro tivemos muitos percalços, grandes oscilações nas vendas, um momento muito difícil e isso está refletindo no total dos números do Caged. As admissões foram mais positivas que os desligamentos, mas se você observar o número total, houve um decréscimo ao longo desses últimos cinco anos”, disse Frota.

Programação:

Lives:

19 de abril – 15h

Live: “Como criar um plano de desenvolvimento pessoal: preparando-se para a carreira profissional” com a administradora e professora Samara Castro

26 de abril – 15h

“Dicas de elaboração de currículo” com Klaus Raine, coordenador de RH do grupo Bemol

28 de abril – 15h

“Como se preparar para a entrevista de emprego” com Peterson Pedrosa, gestor de Recursos Humanos e consultor de carreira

Senac Itinerante:

1º de maio – durante o dia

Presença do Senac em lojas do Centro para cadastro e impressão de currículos e orientação profissional para elaboração de currículos e participação em processo seletivo.

Plantão de atendimento

3 a 6 de maio – unidades Senac

Elaboração e impressão de currículos; orientação profissional para elaboração de currículos e participação em processo seletivo; divulgação de cadastro de currículos via Site Senac AM.

Orientação profissional

4 de maio – 15h (Via Teams)

“Como se comportar em uma entrevista remota” com Guilherme Pacheco, representante do grupo Hunt (via Teams)

5 de maio – 15h (Instagram)

“Que perfil profissional as empresas buscam” com André Parente, proprietário da Cachaçaria do Dedé.

Senac na Praça

7 de maio – dia inteiro

Ação no Largo de São Sebastião com a Carreta Escola de Informática: Elaboração e impressão de currículos; Orientação profissional para participação em processo seletivo e elaboração de currículos; Serviços do Sesc e Fecomércio Amazonas.

