IEL Amazonas abre 36 vagas para estágio em Manaus

| Foto:

Manaus (AM) - O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 36 vagas de estágio para estudantes de nível superior dos cursos de Administração (20), Ciências contábeis (seis), Marketing (duas), Administração com ênfaseem Comércio Exterior (um), Publicidade e Propaganda (duas), Design (um), Ciência da Computação (um) e Ciências Econômicas (um).





Todas as vagas são para atuação em Manaus de forma presencial.





O valor da bolsa para nível superior vai de 500 a 1.000 reais. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas, www.fieam.org.br/iel e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail.

A instituição informa que não serão recebidos currículos por e-mail e que seu funcionamento está sendo realizado de segunda a sexta-feiras, das 8 às 14h.

Mais informações também pelas redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e no contato: [email protected] .

Leia mais:



Depen abre concurso público com mais de 100 vagas

'Auxílio Empreendedor' de R$ 300 recebe quase 16 mil inscrições no AM