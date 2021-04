Processo seletivo no AM abre vagas para projetos socioambientais

Aadesam e Sema lançam projeto para fortalecer políticas socioambientais em Unidades de Conservação | Foto: Ricardo Oliveira (Unidade de Conservação) e Jamile Alves/Sema (Equipe Unidade de Conservação)

Manaus (AM) - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), lançou nesta segunda-feira (19) o edital para o Processo Seletivo Simplificado com a finalidade de contratar profissionais para atuar em projeto para implementação de políticas socioambientais nas Unidades de Conservação do Estado.

Contratação

O edital pretende contratar 18 profissionais por um período de dois anos para o projeto "Consolidando".

Selecionados

Além de atuarem na consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, os selecionados vão apoiar e promover a melhoria nas práticas de produção rural e dos produtos da bioeconomia. É o que afirma o secretário titular da Sema, Eduardo Taveira. “O projeto visa dar apoio à consolidação, em especial, das cadeias produtivas sustentáveis das Unidades de Conservação Estaduais e apoiar também o trabalho dos gestores dessas áreas na implementação dos seus Planos de Gestão".

Inscrições e vagas disponíveis

Serão disponibilizadas dezessete (17) vagas de ampla concorrência e uma (1) vaga para Pessoas com Deficiência.



Municípios de trabalho



As oportunidades são para contratação de técnicos de conservação ambiental, para atuação nos municípios de Tefé, Novo Airão, Manaus, Maués, Beruri, Canutama, Novo Aripuanã e Manicoré, bem como para os cargos de assistente de conservação ambiental e analista ambiental, ambos para atuação em Manaus.

Inscrições

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (22/04) e devem ser realizadas via Internet, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam www.aades.am.gov.br , até o dia 6 de maio.

O edital completo pode ser conferido no endereço http://bit.ly/EditalConsolidando .

