Sine Manaus oferta 76 vagas de emprego para esta quinta

Informações sobre cadastro podem ser lidas no texto da notícia | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Interessados em emprego em Manaus podem verificar na lista abaixo 76 vagas de emprego em várias áreas de atuação, para a próxima quinta-feira, 22/4, ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalh o, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Dúvidas e orientações podem ser sanadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

Posto Constantino Nery

6 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A ou B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar lavagem e secagem, aplicação de produtos, higienização e polimento de veículos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lavador de Veículos”

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino superior completo em administração, marketing e áreas afins;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em grandes negociações e com clientes que tenham atividades sólidas no mercado. Possuir transporte próprio;

Atividades – realizar atendimento de clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores. Implementar ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

2 vagas – Mecânico de Refrigeração e Climatização

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de mecânico de refrigeração e curso de “NR35” Norma Regulamentadora para trabalho em altura atualizado. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter domínio para realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar das marcas: ACJ, Split, Fan Coil, Casset, Chiller, Self

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva em condicionadores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração e Climatização”

3 vagas – Auxiliar de Refrigeração e Climatização

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de curso de “NR35” Norma Regulamentadora para trabalho em altura atualizado e ter domínio para realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar das marcas: ACJ, Split, Fan Coil, Casset;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva em condicionadores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração e Climatização”

15 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – prospectar clientes de veículos através de folders, anúncios virtuais e ligações. Preencher formulários de vendas e coletar dados dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

2 vagas – Auxiliar de Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque Dez de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – arrumar o salão, atender os clientes, servir produtos, limpar as mesas e receber os clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Garçom”

2 vagas – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque Dez de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – manipular insumos, abrir massas, rechear e fornear.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Encarregado de Padaria”

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade, Administração ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com pacote office. Desejável conhecimento no sistema TOTVS;

Atividades – realizar levantamentos e controles das transações financeiras, acompanhar fluxo de caixa, contas a pagar e receber, entre outras funções inerentes ao cargo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Financeiro”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no pacote office;

Atividades – comprar peças, fazer relatórios em planilhas e contratos para locações ou aluguéis de máquinas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Operador de Caixa – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços através de leitor ótico, recolher o pagamento das compras, dar troco ao cliente, emitir cupom fiscal e entregar ao cliente, fazer o fechamento do caixa no fim do turno.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

Posto Phelippe Daou

5 vagas– Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades– operar máquinas copiadoras, extraindo cópias de documentos originais, distribuir cópias solicitadas, receber requisição para cópias devidamente autorizadas e efetuar o controle de estoque de papel e de todo material necessário para execução das atividades.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

4 vagas– Auxiliar de Manutenção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar atividades auxiliares dentro das diversas áreas da manutenção (encanamento, alvenaria, pintura, jardinagem, marcenaria e eletricidade), conforme orientação recebida dos oficiais de sua área de atuação.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção (PcD)”

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de móveis e eletrodomésticos;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar as mercadorias no estoque.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estoquista”

3 vagas – Operador de Caixa para Crediário

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de caixa, recebendo também pagamentos de boletos, crediários e etc.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa para Crediário”

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar e fazer acabamento dos móveis.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador de Móveis”

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro”

5 vagas– Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – reposição de mercadorias, abastecer prateleiras, organizar e armazenar produtos no estoque.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atividades de limpeza diária das áreas internas e externas e auxiliar na limpeza de peças produzidas quando necessário.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza”

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de limpar, organizar e cozinhar.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Empregada Doméstica”

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – tratar, limpar, preparar cortes e retirar espinhas de peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar vendas de peças automotivas, fechamento de pedidos e auxiliar o cliente no processo de compra.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno”





Leia mais:

Consulte mais notícias sobre empregos no EM TEMPO.