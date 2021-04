Está desempregado? Veja vagas em Manaus nesta sexta-feira (23)

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 45 vagas de emprego para esta sexta-feira (23). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Comunicativo, disciplinado, vontade de crescimento, motivado por metas, possuir smartphone, habilidade para trabalhar em equipe, experiência em vendas, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Dinâmico, que saiba trabalhar em equipe, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: JADINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e moto serra, curso de NR35 atualizado, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em CRM, CNH “cat. B”, informática básica, experiência em vendas, comprometimento, assíduo, organizado, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em vendas de pneus, peças e serviços automotivos, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em cuidados de Sítio, que saiba cozinhar, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em vendas internas ou externas, desejável que tenha atuado com vendas consultivas, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AGENTE FUNERAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Atendimento ao público, dinâmico, gostar de pessoas, bom relacionamento. CNH categoria B, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função com reparo de placas no segmento eletrônico, rotinas em linhas de produção com produtos de pequeno a grande porte, manuseio de componentes e matérias sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, cursos de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ser pró-ativo, responsável, facilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, curso de NR 35, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ANALISTA DE MARKETING

Escolaridade: Ensino Superior Incompleto;

Sem experiência.

OBS: Domínio de Face book, Instagram e YouTube (Diferencial), produção de conteúdo, conhecimento em SEO (Diferencial), Trello (Diferencial), conhecimento em SAC 2.0, Inbound Marketing, conhecimento em Face book ADS e Google ADS, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência

OBS: Proativo, comprometido, comunicativo, organizado, carteira de habilitação B, curso de NR35, NR10, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com empilhadeira a gás, habilidade para pá carregadeira, CNH categoria B, curso de NR 11 atualizado, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Confira vagas de emprego para vendedores e auxiliares em Manaus

Sine Manaus oferta 76 vagas de empregos para esta quinta