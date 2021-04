Atrás de emprego? 51 vagas são ofertadas nesta segunda (26), em Manaus

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) | Foto: Divulgação

MANAUS - O Sine Manaus irá ofertar 51 vagas de emprego nesta segunda-feira (26), em várias áreas de atuação. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

No currículo deve constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar o agendamento em neste link e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda

Posto Constantino Nery

1 vaga – Vendedor Atacadista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB", dentro do prazo de validade. Desejável experiência com vendas de supermercados;

Atividades – responsável por vender hortifruti, atendimento direto aos clientes, manter ligação entre cliente e fornecedor, visitar clientes, prospectar novos clientes e planejar roteiro de visitas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Atacadista”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios - diferencial experiência com vendas de cursos livres;

Atividades – realizar vendas, pós-vendas e emitir boletos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar a carga e descarga de mercadorias, dar apoio aos motoristas nas entregas das mercadorias aos clientes, conferindo a nota fiscal e realizando a entrega de boletos. Movimentar e fixar mercadorias em caminhões, vagões, instalações portuárias, depósitos e armazéns em geral. Entregar e coletar encomendas, realizar o embarque e desembarque de mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Motorista”

2 vagas – Supervisor de Logística

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em armazéns de materiais, recebimento e expedição de materiais;

Atividades – realizar planejamento da equipe conforme demanda, manter o controle do estoque dentro dos padrões de acuracidade estabelecida. Garantir o desenvolvimento das atividades com qualidade e produtividade sem ocorrência de perdas, faltas avarias e divergências no fluxo de informações. Manter a área de armazenagem limpa e organizada, manter os equipamentos em boas condições de uso e conservação. Desenvolver o clima organizacional de forma favorável, visando alcançar níveis crescentes de produtividade e qualidade. Orientar, treinar, envolver, desenvolver e motivar, construindo uma equipe sólida.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Supervisor de Logística”

1 vaga – Assistente da Qualidade

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Gestão da Qualidade ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em Auditoria Interna e Externa, tratativas de não conformidade, controle de documentação, ISO 9001 e ter curso de "5S". Desejável ter conhecimento com regras e orientações para execução de atividades, Gestão de Processos e Atendimento ao Cliente;

Atividades – criar e alterar qualquer formulário utilizado pelas áreas de Atendimento ao Cliente (CRM), Setor de Nota Fiscal (PCP) e Portaria. Auditar via cronograma mensal todas as atividades de cada departamento. Colaborar no cumprimento de metas. Cumprir normas de segurança do trabalho da empresa, utilizando EPI's (Equipamento de Proteção Individual) e EPC's (Equipamento de Proteção Coletiva) necessários para função, zelando pela sua integridade física e de todos os colaboradores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente da Qualidade”

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manter o ambiente da unidade limpo, lavar e guardar materiais utilizados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

1 vaga – Motorista Conferente de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D", dentro do prazo de validade;

Atividades – carregar e descarregar veículos de frotas e pranchas, movimentação de veículos no pátio, organizar o pátio e fazer a conferência dos veículos, frotas e pranchas. Organizar arquivos de conferência.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista Conferente de Carga e Descarga”

1 vaga – Operador de Retroescavadeira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir certificados atualizados de Operador de Retroescavadeira, Direção Preventiva e ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D", dentro do prazo de validade;

Atividades – operar na abertura de valas, fazer serviços de escavação, limpeza da faixa e transporte de materiais.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Retroescavadeira”

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a conservação e limpeza de ambientes por meio de coleta de lixo, varrição e lavagem terminal.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Estoque – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – separar, receber, conferir, lançar entrada/saída de produtos em sistema.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque (PcD)”

1 vaga – Estágio em Cobranças

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração;

Experiência – não é necessária;

Atividades – negociar com clientes inadimplentes para negociação de quitação, atualizar planilhas, enviar boletos e atender aos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Cobranças”





Posto Phelippe Daou

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro”

5 vagas– Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – reposição de mercadorias, abastecer prateleiras, organizar e armazenar produtos no estoque.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PCD)”

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – tratar, limpar, preparar cortes e retirar espinhas de peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro”

8 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com embalagem de produtos. Desejável ter experiência com parafusadeiras e linhas de montagem. Diferencial ter experiência com indústrias de ar condicionado;

Atividades – fazer a montagem e desmontagem de peças e realizar a embalagem de produtos.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)”

2 vagas – Técnico de Impressoras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em impressoras. Diferencial ter conhecimento Linux (sistemas operativos ou sistemas operacionais que utilizam o Kernel Linux);

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva em impressoras, laudos técnicos e solicitação de peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Impressoras”

1 vaga – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar, diagnosticar, executar serviços técnicos na área de refrigeração. Manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos de refrigeração. Limpeza, instalação de tubulações, detectar e corrigir vazamento. Avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração. Realizar testes no sistema de refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Refrigeração”

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter ampla experiência com veículos pesados (ônibus e microônibus) e cursos pertinentes à área. Candidato deve residir na zona oeste de Manaus, próximo aos bairros Santo Agostinho, Compensa, Dom Pedro, São Jorge, Redenção, Lírio do Vale e Planalto;

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos pesados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista de Automóveis”

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições e sobremesas, lanches e saladas; ser proativo e dinâmico.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha”

1 vaga – Engenheiro Civil

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Civil;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar análise de projetos residenciais do condomínio; notificar obras com irregularidades; realizar visita técnica três vezes por semana; orientar proprietários quanto às adequações das obras.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Engenheiro Civil”

1 vaga – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar o registro das vendas, receber e processar pagamentos nas modalidades: a vista, débito, crédito, parcelado e transferência bancária.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

3 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar o envio e recebimento de mercadorias, cuidar da limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)”

1 vaga – Conferente – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – endereçar mercadorias ou realizar sua devolução, verificar a documentação pertinente às mercadorias recebidas ou troca, conferir as especificações e condições das mercadorias.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Conferente (PcD)”

6 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar a demonstração, experimentação e vendas de produtos e serviços. Foco na satisfação e fidelização de clientes, ter diferencial no atendimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas”

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nome sujo? Serasa dá até 90% de desconto para quitar dívidas; veja



Corte no 'Casa Verde e Amarela' pode causar demissão em massa, no AM