Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou retoma atendimento presencial

Manaus - O atendimento presencial ao público no posto do Sine Manaus, do shopping Phelippe Daou, foi retomado nesta segunda-feira (26) e já atendeu mais de 800 pessoas, o dobro do Sine da avenida Constantino Nery, no mesmo período. O atendimento é feito por agendamento antecipado.

O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, assegurou que a retomada das atividades presenciais está sendo realizada com cautela. “Estamos tomando todos os cuidados necessários, por isso estipulamos uma média de 180 atendimentos presenciais por dia no Sine Manaus. Nosso atendimento remoto continua a ser realizado e no site da Semtepi encontram-se os contatos e links disponíveis para atender a população”, ressaltou Radyr.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto de sua escolha (Phelippe Daou ou Constantino Nery), no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Além do atendimento presencial, o Sine Manaus continua prestando atendimento de forma on-line, por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

