Senac AM promove ações para pessoas em busca de emprego

A programação, que é totalmente gratuita | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nestes tempos de pandemia, em que as vagas no mercado de trabalho estão cada vez mais escassas, o Senac Amazonas realiza o projeto “Reconexão com o Mercado de Trabalho” para celebrar a semana do trabalhador e ainda oferecerá oportunidades na área de empregos.

Senac itinerante

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (30) e no sábado (1), ocorrerá o Senac Itinerante nas lojas TV Lar do Shopping Manaus Plaza e do Centro (Rua Quintino Bocaiúva, 73, Centro), respectivamente, e na unidade do Senac Centro, das 9h às 12h.

A programação, que é totalmente gratuita, oferta serviços de orientação profissional com especialistas em recrutamento e seleção além de elaboração e impressão de currículo de candidatos.

Ao longo da próxima semana, o Reconexão com o Mercado de Trabalho do Senac intensifica as ações em todas as unidades da instituição e nas plataformas digitais.



Ao longo da próxima semana, o Reconexão com o Mercado de Trabalho do Senac intensifica as ações em todas as unidades da instituição e nas plataformas digitais. | Foto: Divulgação





Plantao de atendimento



Entre segunda (3) e quinta-feira (6), as unidades Senac realizam o ‘Plantão de Atendimento’ direcionado aos disponíveis para o mercado.

Na sexta (7), data de encerramento do projeto, será realizado o Senac na Praça no Largo de São Sebastião, no Centro, com encaminhamento às vagas de trabalho entre outros serviços.

A programação é uma realização da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio AM) e do Senac Amazonas, e conta com o apoio do Sesc Amazonas além da parceria do grupo TV Lar, da PoliPrint e da Bemol.

Leia mais:



No AM, 25% dos graduados não conseguem emprego na área de formação

Brasil gera 184 mil empregos formais em março