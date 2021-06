Está desempregado? Veja vagas do Sine-AM nesta terça-feira (22)

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Você está desempregado e busca se recolocar no mercado de trabalho? A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulgou 34 vagas de emprego para esta terça-feira (22).

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.





Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em vendas, proativo, dinâmico, disponibilidade de horário, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ser organizado, ter iniciativa, boa comunicação e perfil de liderança, o trabalho também exige força física, porque o almoxarife precisará carregar peso, conhecimento da curva ABC, inventário rotativo, habilitação categoria A ou B será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS. Experiência no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de operador de produção, desejável noção em linhas de som e ou caixa acústica, rotinas em produção com produtos de médio e grande porte, curso de TBO, disponibilidade de horário para trabalhar em turnos, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em inspeção e revisão de placas eletrônicas, curso de leitura de componentes, informática, TBO, experiência com aparelhos roteadores/modens, manuseio de placas, conexão de componentes e habilidades com solda no processo smd/smt, disponibilidade de horário para trabalhar em turnos, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MOTOBOY

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com ou sem experiência.

OBS: Moto própria, carteira de habilitação categoria A, disponibilidade de horário, celular com bom plano de internet móvel, dedicação e comprometimento, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA, DIESEL E GÁS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento sólido em empilhadeiras elétricas, gás e diesel. CNH categoria A e B, conhecimento em manutenção preventiva, curso em mecânica de automotiva, documentação completa e currículo atualizado.





