Sine Amazonas divulga 31 vagas de emprego nesta segunda-feira

Manaus - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 31 vagas de emprego nesta segunda-feira (28). Quem se interessar pelas vagas deve abrir o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Confira as vagas abaixo:

01 VAGA: ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Superior cursando

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área; ser cordial, responsável, pontual; documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis; conhecimento em setup de linha será um diferencial; disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS. Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis; conhecimento em setup de linha será um diferencial; disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de operador de produção; esperado ter noções em linhas de som e ou caixa acústica, rotinas em produção com produtos de médio e grande porte; curso de TBO; disponibilidade para trabalhar em turnos; documentação e currículo atualizado.

05 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de inspeção e revisão de placas eletrônicas; cursos de leitura de componentes, informática, TBO; experiência com aparelhos roteadores/modens, manuseio de placas, conexão de componentes e habilidades com solda no processo de SMD/SMT; disponibilidade para trabalhar em turnos; documentação completa e currículo atualizado

10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência.

OBS: Desejável ter experiência no segmento eletroeletrônico; informática básica; laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.





