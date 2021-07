Semtepi apresenta projetos para geração de emprego e renda em Manaus

Os projetos apresentados tem a intenção de gerar emprego, renda e melhorar a vida do trabalhador | Foto: divulgação

Manaus (AM) A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informou nesta quarta (7) sobre os projetos que vem desenvolvendo para geração de emprego e renda em Manaus. Os futuros projetos que serão implementados pela Semtepi, a partir do mês de julho, estão distribuídos em várias áreas, como capacitação, fortalecimento de negócios, reinserção no mercado de trabalho, TI, serviço, apoio ao microempreendedor, entre outros.

" A gestão do prefeito David Almeida não tem medido esforços no sentido de apoiar projetos e ações desenvolvidas pela Semtepi, e vem buscando parcerias com entidades, associações e a iniciativa privada, sempre em prol do desenvolvimento da cidade " Radyr Júnior., titular da pasta

Confira os projetos:

Projetos

Escola do Trabalhador

A Escola do Trabalhador tem a proposta de apoiar todos aqueles que buscam uma formação e capacitação técnica, para encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Dentre algumas das ações que farão parte da Escola do Trabalhador está o “Descubra sua profissão”, que ajudará quem busca o primeiro emprego a encontrar o curso adequado baseado nos conhecimentos atuais e aspirações profissionais.Essa ação será capaz de identificar habilidades e objetivos de carreira.

A Escola do Trabalhador terá uma ligação direta com o Sine Manaus com intuito de ofertar aos trabalhadores colocação ou mecanismos que o auxiliem em sua reinserção no mercado de trabalho, como os cursos de qualificação profissional divididos em eixos temáticos, focados nas necessidades e vagas que são ofertadas pelo Sine Manaus.

Pacote de Qualificação Profissional

O pacote de qualificação irá ofertar 1.051 vagas à população e possibilitar a jovens que almejam primeiro emprego e trabalhadores desempregados que obtenham conhecimentos, habilidades e competências, que lhes permitam ingressar no mercado de trabalho, além de incentivar empreendedores e potenciais empreendedores, para gerar renda por meio do seu próprio negócio.

Pacote de Inovação

O Programa Mais Inovação, tem como foco realizar ações para fomentar o ambiente de inovação na cidade de Manaus, capacitando profissionais que atuarão diretamente com a criação e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos tecnológicos.

Este projeto busca contribuir para a consolidação de uma nova matriz econômica na cidade por meio da formação de profissionais nas áreas de programação e desenvolvimento de software, conferindo-lhes as skills (habilidades) necessárias para ingressar no mercado de tecnologia e inovação, além de atender à crescente demanda do mercado, por parte dos institutos de tecnologia e startups.

Serão ofertadas aproximadamente 80 vagas em cursos de noção básica em programação, formação de programadores, desenvolvedor full stack, formação de startups além da pré-aceleração de 80 startups.

A formação desses profissionais ocorrerá no Casarão de Inovação Cassina. A temática de Cidades Inteligentes é fundamental para a gestão local, uma vez que tem grande potencial de estimular e aprimorar os serviços municipais e melhorar a vida do cidadão em diversas áreas.

Feira do Distrito de Inovação de Manaus

O intuito é realizar uma feira tecnológica no Centro Histórico de Manaus, proporcionando oportunidades de negócios, visando atender as demandas da Indústria 4.

0 e demonstrar o emprego dos recursos destinados a P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), oriundos da Lei de Informática em iniciativas concretas e relevantes em favor do desenvolvimento da região.

A feira contará com exposição de startups, empresas de produtos e serviços locais de informática e Institutos de Ciência e Tecnologias (ICTs); exposição de entes públicos e privados de apoio ao ecossistema de tecnologia e inovação; palestras técnicas de cunho informativo sobre avanços técnico-científicos e de negócios; oficinas de “learning by doing”, atividades práticas com aspectos essenciais de alguma tecnologia com relevância para o mundo digital.

Aplicativo de Serviços (Feira Tech)

A ferramenta é uma iniciativa da Semtepi e partiu das principais queixas da população em relação à gestão pública no que diz respeito à morosidade, à burocracia e à ineficiência dos serviços ofertados.

O aplicativo servirá para que os cidadãos possam solicitar serviços públicos municipais e acompanhar suas respectivas execuções. A intenção da Semtepi é reunir todos os serviços das secretarias e demais órgãos da Prefeitura de Manaus em um aplicativo mobile na palma da mão dos usuários e aproximar a população da administração municipal, que é um dos pilares do plano de governo do prefeito David Almeida.

Projeto de Recuperação e Adequação do Dimicro

O projeto pretende contemplar, por meio de sua regulamentação, empresas ativas ou em fase de constituição, que buscam apoio para desenvolver suas atividades produtivas ou aprimorar seus produtos ou seus processos, e que exerçam atividade lícita.

A Semtepi será a responsável pela administração e gerenciamento do Microdistrito Industrial de Manaus (Dimicro), e acolherá empresas que atuem na área industrial, promovendo geração de emprego e renda, inovação e o progresso tecnológico.

Projeto Contêiner para borracheiros

A necessidade desse projeto surgiu do crescimento desenfreado de borracharias, que causam impactos ambientais severos e a informalidade desses empreendedores. Os contêineres apresentam potencial para ser utilizados como oficinas de borracharia, disponibilizados em espaços públicos de Manaus.

Projeto Salto

O Programa de Aceleração de MEIs, por meio da implantação do projeto Salto da Impact Hub, está previsto para o início do segundo semestre de 2021, com a utilização do espaço do Casarão da Inovação Cassina, visando atender até 200 empreendedores MEIs que receberão mentoria e consultoria durante três meses, com o intuito de reduzir a informalidade, a taxa de mortalidade das empresas e a inadimplência desses empresários no que se refere às suas obrigações tributárias.



Hackathon

Visando desenvolver o ecossistema de inovação e empreendedorismo na região Norte, especialmente, na cidade Manaus, a Semtepi, por meio das emendas parlamentares e em parceria com o Instituto Visão Amazônica irá realizar dois Hackathons que serão utilizados como estratégia para dirimir gargalos no setor público, bem como propor a criação de uma plataforma tecnológica de Recrutamento e Seleção 4.0 para Manaus.

Novo posto do Sine Manaus

O Sine Manaus terá um espaço de atendimento dentro da galeria Espírito Santo, localizada na rua 24 de Maio, Centro. A ideia é levar a população para fomentar o espaço de empreendedores, além de aproximar o Sine Manaus de uma região com grande fluxo de pessoas. O Sine Espírito Santo deverá ser inaugurado ainda no mês de julho.





