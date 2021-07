Sine AM emprega mais de 700 pessoas no primeiro semestre de 2021

No AM, 795 pessoas foram inseridas no mercado de trabalho | Foto: Márcio James/ Semcom

Manaus - O Sine Amazonas tem contribuído para criar uma ponte entre o empregador e o empregado. De janeiro a junho de 2021, 1.134 vagas foram ofertadas em âmbito estadual, onde 2.060 pessoas foram encaminhadas para seleção de emprego. Dessas, 795 foram contratadas pelo mercado de trabalho, com 70% de aproveitamento dos candidatos.



As informações, divulgadas pelo Departamento de Promoção ao Trabalho, da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), fazem parte de um balanço referente ao primeiro semestre de 2021. Os dados correspondem ao número de vagas ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine – AM), que já ultrapassou a marca de mil, um resultado positivo, quando muitos setores pararam suas atividades em decorrência da pandemia da Covid-19.

O levantamento ainda apresentou números que correspondem ao atendimento de outros serviços do Sine, como o Seguro-Desemprego, que no primeiro semestre do ano contabilizou 1.770 solicitações presenciais, das quais 1.572 pessoas foram habilitadas a receberem o benefício. De forma presencial, através do atendimento agendado, que teve início em março deste ano, a Setemp recebeu 7.834 pessoas para a resolução de divergências voltadas ao Seguro.

Para a Secretária Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak, esse desempenho é sinal de que o trabalho nunca parou: “nosso dever como secretaria, é sempre dar suporte aos cidadãos amazonenses, através dos serviços que nós temos a oferecer e, com o apoio do Governo do Amazonas, isso tem sido possível”, disse.

Atendimento on-line

Com novas modalidades de atendimento, a Setemp teve que se reinventar neste período e também apresentou bons resultados no quesito digital.

O lançamento do Portal do Trabalhador apresentou ferramentas que possibilitam aos usuários, acessarem os serviços do Sine Amazonas, como o envio de currículos, cadastro para emprego, vagas de emprego e a orientação do Seguro-Desemprego.

No total, 1.471.849 acessos foram contabilizados desde seu lançamento, que aconteceu em maio de 2021. Já o número de pessoas inscritas em alguns dos serviços oferecidos, através do Portal, ultrapassou a marca de 72.358.

Outro destaque, foi o atendimento por meio dos canais disponibilizados para atender o público neste período de isolamento social. Dentre os serviços, estão a orientação do Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho Digital, cadastro para empregos, os quais atingiram a marca de 19.522 atendimentos através da plataforma, todos solucionados.

O Sine Amazonas segue com o atendimento presencial de forma agendada, recebendo somente as pessoas que possuem alguma divergência no Seguro-Desemprego e que marcaram através do WhatsApp: (92) 98433-5624. Quanto aos outros serviços, podem ser acessados através do Portal do Trabalhador .

