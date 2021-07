Dono da Havan, Luciano Hang, anuncia três lojas em Manaus

O empresário afirmou que já tem o alvará e que as lojas já estão em construção | Foto: Reprodução

MANAUS - Manaus vai ganhar três lojas da Havan, é o que anunciou o dono da empresa, Luciano Hang, que confirmou a chegada da empresa na capital. O empresário afirmou que já tem o alvará e que as lojas já estão em construção.

As lojas, inclusive, já tem endereço. As unidades ficarão localizadas na Ponta Negra, avenida das Torres e no Shopping Via Norte e terão praça de alimentação, espaço amplo, estacionamento gratuito e mais de 350 mil itens para venda.

"Atenção, Manaus! O estado do Amazonas sempre me pediu lojas aí, mas não é uma, não é duas, são três lojas que nós vamos implantar na cidade. Já está confirmado, já conseguimos alvará. Serão elas: Havan Ponta Negra, Havan Avenida das Torres e a Havan Via Norte", contou em vídeo o empresário.

O empresário ainda destacou que as unidades irão gerar emprego e desenvolvimento para a capital. A estimativa é que seja mais de 500 empregos.

"Já estamos começando nossas obras de empregos, lojas lindas e maravilhosas que eu tenho certeza que encantará a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Então logo estarei aí para inaugurar as lojas. Muitos empregos, desenvolvimento e alegria para esse estado que nos recebe de braços abertos", finalizou.

As lojas da Havan em Manaus já haviam sido anunciadas em 2019. Na época, a rede chegou até a dizer que a capital tinha capacidade para receber até seis lojas da empresa. Até o momento foram confirmadas apenas três.

