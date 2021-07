Veja as vagas de emprego em Manaus nesta sexta-feira (16)

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulgou 247 vagas de emprego para esta sexta-feira (16). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

20 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, obrigatório curso de linha viva e rede de distribuição, cursos de NR10, SEP, NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de supervisão, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, curso de NR10, NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR GERAL – AJUDANTE DE PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: OPERADOR DE MUNCK

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, curso de motorista de operador de Munck, cursos de NR10, NR35, SEP, CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área e curso de NR10 e SEP, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, curso de NR10, NR35 e SEP, CNH categoria B, documentação e currículo atualizado.

20 VAGAS: TÉCNICO AMBIENTAL

Escolaridade: Ensino Técnico Ambiental, Agrícola ou Florestal;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, curso de NR10, NR35 e SEP, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Segurança do Trabalho;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, curso de NR10, NR35 e SEP, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área de liderança, curso de rede de distribuição, NR10, NR35 e SEP, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência

OBS: Experiência na área de liderança, curso de rede de distribuição, curso de NR10, NR35, documentação completa e currículo atualizado.

22 VAGAS: AJUDANTE DE ESTOQUE/REMESSA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com ou sem experiência.

OBS: Com ou sem experiência, irá realizar atividades de carga e descarga, documentação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Com ou sem experiência na área, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.





