Prefeitura oferta 209 vagas de emprego nesta sexta-feira (10)

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 209 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (10), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.







Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.





Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

VAGAS NOVAS: 26

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade, certificado de Soldador e disponibilidade de viagem à trabalho. Desejável ter os cursos de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados.

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores, executar trabalho de desmontagem, reparo e ajuste de ferramentas de diversos tipos, trabalhos com soldas, pintura e demais atividades correlatas à função.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Informática Avançada;

Atividades – auxiliar nas tarefas de rotina do departamento pessoal, dentro das normas da empresa, auxiliar no recebimento e verificação de documentação para a admissão de novos colaboradores, realizar agendamento de vale transporte, organização de arquivos, atualização de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Empacotador – Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – empacotar as mercadorias adquiridas pelos clientes, atender e auxiliar os clientes no transporte das mercadorias, consultar preços e/ou código de barras das mercadorias na área de vendas, recolher os carrinhos nas áreas da loja, inclusive estacionamento, realizar a limpeza, organização e higienização da área.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Fiscal de Loja – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades - verificar autorizações, identificar e encaminhar funcionários e visitantes ao departamento competente, atender aos clientes, elaborar relatórios diários de serviços, cuidar das chaves e dos guarda-volumes, auxiliar nas atividades de telefonia, operar rádio HT e seus sistemas.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – carregar e descarregar mercadorias manualmente e/ou utilizando carrinho hidráulico, separar e organizar mercadorias nos pellets, abrir e guardar as “gaiolas” e pellets vazios, separar e organizar mercadorias e embalagens, pesar e embalar grãos e farináceos, separar mercadorias que serão utilizadas pelo refeitório, auxiliar na contagem das mercadorias no estoque.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





2 vagas – Repositor de Supermercado – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – Abastecer as prateleiras dos corredores responsáveis, verificar validade dos produtos e atender aos clientes.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter liderança e experiências em gerenciar perfis nas redes sociais;

Atividades – gerenciar áreas operacionais, promover vendas de produtos e serviços, executar rotinas administrativas, gerenciar compras, assessorar a diretoria e liderar a equipe de trabalho.

Vaga disponível até 14/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – possuir Registro Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ativo;

Atividades – elaborar e acompanhar programas de prevenção de acidentes, realizar controle e atualização de documentação, realizar DDS (Diálogo Diário de Segurança) e acompanhamento da operação.

Vaga disponível até 14/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Serralheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter prática no manuseio de equipamentos, como esmeril e serra. Diferencial possuir cursos na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças em chapas de metal, recortar, modelar e trabalhar barras de materiais ferrosos e não ferrosos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Máquina Fin Press Expander ou Bengaleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na Operação de Máquinas Ar-Condicionado e Curso de Treinamento Básico Operacional (TBO);

Atividades – realizar operação de máquinas Fin Press Expander e H/P Bending (Bengaleira).

Vaga disponível até o dia 14/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza dos ambientes internos e externos da empresa, preparar café e refeições.

Vaga disponível até o dia 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência comprovada na linha Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 15/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Refrigeração de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência comprovada na linha Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 15/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo de Manutenção Elétrica ou Automação;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos NR10, NR35, Instalação Elétrica com montagem de quadros elétricos de grande porte, conhecimento em grupo gerador e nobreaks;

Atividades – executar instalações de cabeamento elétrico e reformas solicitadas na empresa.

Vaga disponível até o dia 15/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

6 vagas – Auxiliar de Limpeza - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar serviços de limpeza, conservação e higienização.

Vaga disponível até o dia 14/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas, ter perfil de liderança e gestão. Candidato também deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" e motocicleta própria;

Atividades – realizar vendas e prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até o dia 15/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 183

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – prestar serviços internos, contribuir no controle administrativo da área e atender às necessidades dos setores.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Obrigatório – possuir dois anos de Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" e que esteja dentro do prazo de validade. Desejável possuir cursos na área de vendas;

Atividades – executar as regras de merchandising definidas pela empresa, visando ocupar o local de melhor acesso ao consumidor, mantendo o padrão, conservação e imagem dos produtos e equipamentos da empresa.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Montador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou adjacências;

Atividades - realizar montagem em série ou em unidade de móveis de madeira. Programar etapas de montagem, selecionando máquinas, ferramentas e instrumentos para a realização de seu trabalho.

Vaga disponível até 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades - realizar atendimento captando novos clientes, cadastrar novos clientes ou atualizar o cadastro via teleatendimento.

Vaga disponível até 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação Categoria A e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





1 vaga – Consultor de Vendas - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Caixa - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios - ter disponibilidade de horário e curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Carregador de Armazém - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas, boa comunicação e Excel avançado.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Colorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a preparação de tintas, abastecer o setor de tintas e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Motorista de Rotas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos TCP, direção defensiva, Carteira Nacional de Habilitação categoria "D";

Atividades – fazer translado de colaboradores das fábricas do distrito.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a reposição de mercadorias, organizar e conservar os produtos.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" ou "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Vendas e Serviços – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - realizar atendimento ao cliente e reposição de peças na loja.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Repositor de Mercadorias - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - responsável pelo reabastecimento das gôndolas do supermercado, verificação de data de validade e organização dos produtos, prestar atendimento aos clientes, efetuar a limpeza dos balcões, gôndolas e produtos, participar da realização dos inventários periódicos da seção.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Caixa - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com atendimento ao público;

Atividades - operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento, registrar os produtos, receber os valores das compras, solicitar a presença do fiscal de caixa para a entrega do excesso de numerário, efetuar o fechamento do movimento de caixa.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com empilhadeira a gás e elétrica, curso NR11, Direção Defensiva atualizados e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". Curso Técnico em Mecânica será um diferencial. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades - realizar o recebimento, conferência e o armazenamento.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em pneus de caminhões Caterpillar e Scania. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Mecânico de Manutenção de Equipamentos de Mineração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Curso Técnico em Mecânica será um diferencial. Disponibilidade para trabalhar em escala 5x2: (5 dias na empresa e 2 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Soldador de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda MIG/MAG, arame sólido e tubular e eletrodo revestido. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Soldador de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda elétrica, corte com maçarico e criação de peças. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 5x2: (5 dias na empresa e 2 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Soldador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda de equipamentos de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Lubrificador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com lubrificação de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manutenção elétrica de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com tornearia, usinagem e fabricação de peças, conhecimento em Desenho Técnico e Cursos NR11, NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso).

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Direção Automotiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em setor de direção automotivo e caixa de direção.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

17 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para primeiro emprego;

Atividades – realizar o recebimento de mercadorias, conferência de peças, descarga de caminhão e organização de peças no estoque.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Atendente de Ambulatório

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em digitação de laudos de exames em ultrassonografia;

Atividades - realizar atendimento ao cliente, protocolar atendimento de convênios de faturamento e digitar exames de ultrassom comuns, articulações e ecocardiograma.

Vaga disponível até o dia 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Produção I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e Noções de Boas Práticas de Fabricação. Preferencial que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades - alimentar máquina extrusora de acordo com matéria prima, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

Vaga disponível até o dia 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de mecânico em geral. Desejável ter o curso de NR-12, NR-35. Preferencial que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades - executar serviços de manutenção mecânica nos equipamentos e máquinas da fábrica, de acordo com a programação definida e orientação recebida, utilizando ferramentas apropriadas. Requisitar peças necessárias à manutenção, especificando quantidade, tipo, entre outros, para garantir o fluxo normal das atividades. Montar, desmontar, testar e ajustar peças, máquinas e equipamentos em geral.

Vaga disponível até o dia 13/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

50 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para Primeiro Emprego;

Atividades - responsável por limpar e cortar a carne que é vendida no açougue atendendo aos pedidos dos clientes e separar a carne que for solicitada, cortando do jeito que o cliente preferir.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

22 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar os serviços de limpeza nos setores da empresa.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Fiscal de Patrimônio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência como fiscal de patrimônio ou fiscal de loja em supermercados, ter um dos cursos: vigilante, agente de portaria ou fiscal de loja;

Atividades - atuar na prevenção de perdas e danos no interior da loja, fiscalizar a entrada e a saída de funcionários e prestar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter conhecimento com Pacote Office;

Atividades - auxiliar na área de departamento pessoal.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - auxiliar no preenchimento de planilhas de controle documentais em geral.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Vendas - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - realizar arrumação de mercadorias, exposição e apoiar a loja com atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 10/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

