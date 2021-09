Saiba quais são as 28 vagas disponíveis nesta segunda-feira (20)

Todas as vagas exigem conhecimento da função | Foto: Reprodução da Internet

MANAUS (AM) - Para ajudar as famílias amazonenses a encontrarem emprego, o Sine Amazonas oferta 28 vagas de emprego para esta segunda-feira (20). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



01 VAGA: MECÂNICO DE CAMINHÕES

Escolaridade: Técnico em Mecânica de Caminhões

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em manutenção e mecânica de autos pesados, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em serviços de conservação interna e externa, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Superior completo em Logística

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em rotinas de supervisão logística, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de Metrologia, NR-12, desenho técnico, boa comunicação, conhecimentos em pacote Office, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em manutenção predial e condomínios, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de NR-11, NR-12, operador de empilhadeira atualizado, ter habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SOLDADOR MIG MAG

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de NR-12, solda MIG e MAG, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em uso de máquina reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, possuir CNH categoria D, curso de NR-35, disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria E, curso de MOPP atualizado, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em rotinas de manutenção, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

