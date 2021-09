Sine Manaus oferta 98 vagas de emprego nesta quinta-feira (23)

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 98 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (23), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

VAGAS NOVAS: 19

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar locais para instalações, tubulações, realizar testes operacionais de pressão de fluidos, fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenções preventiva e corretiva, medições e testes.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar a terra, fazer canteiros, plantar sementes e mudas.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a preparação de carga e descarga de mercadorias, coleta e entrega de mercadorias e realizar a movimentação de mercadorias em transporte.

Vaga disponível até o dia 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 30/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Recepcionista – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – obrigatório ter trabalhado com atendimento ao público. Será um diferencial ter curso de atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir os alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, organizar e limpar as mesas e cadeiras no restaurante e eventos do local.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" dentro do prazo de validade. Ter cursos de manipulação de alimentos e experiência em Supermercados, Restaurantes ou Açougues será diferencial.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário que o candidato possua conhecimento na área de construção civil.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável conhecimento em Excel, sistema Rubi e ADP.

Vaga disponível até o dia 24/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





VAGAS EM ANDAMENTO: 79

1 vaga – Empacotador – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – empacotar as mercadorias adquiridas pelos clientes, atender e auxiliar os clientes no transporte das mercadorias, consultar preços e/ou código de barras das mercadorias na área de vendas, recolher os carrinhos nas áreas da loja, inclusive estacionamento, realizar a limpeza, organização e higienização da área.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – carregar e descarregar mercadorias manualmente e/ou utilizando carrinho hidráulico, separar e organizar mercadorias nos pellets, abrir e guardar as “gaiolas” e pellets vazios, separar e organizar mercadorias e embalagens, pesar e embalar grãos e farináceos, separar mercadorias que serão utilizadas pelo refeitório, auxiliar na contagem das mercadorias no estoque.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Repositor de Supermercado – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – Abastecer as prateleiras dos corredores responsáveis, verificar validade dos produtos e atender aos clientes.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de manutenção elétrica

Escolaridade – ensino Técnico em Eletrotécnica

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB" ou "B", dentro do prazo de validade, experiência com grupos geradores, Certificados de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados e ter disponibilidade de realizar viagens à trabalho.

Atividades – desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com Visão Computacional e Inteligência Artificial, com foco em Qualidade e Produtividade dentro da Indústria 4.0.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – operar dentro do bar, expedindo bebidas para os garçons, preparar drinks e organizar o espaço do bar.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – Preparar pratos a lá carte, molhos, massas e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – realizar o atendimento pessoal, telefônico e garantir o suporte necessário ao cliente no telemarketing.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Desejável que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis.

Atividades – realizar atendimento aos clientes, organizar o espaço de atendimento, retirar e arrumar as mesas.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em Ciências Contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – análise e apuração de imposto (ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL), análise e conciliação de contas contábeis. Acompanhar processos de fiscalização junto aos órgãos Municipais, Estaduais e Federal, atualização e emissão de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, retida na fonte. Entrada, e processo de cancelamento de Notas Fiscais junto a prefeitura de Manaus. Faturamento, escrituração fiscal de NFs de Entrada; Saida; Dacte; Cte; Energia; Telefone etc. Contribuição com credito PIS, COFINS, DAM, NOTA MANAUS E GISSONLINE.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manuseio de empilhadeira elétrica e o curso NR-11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) atualizado, e a Carteira Nacional de Habilitação categoria 'B'.

Atividades - responsável por transportar e arrumar mercadorias no estoque através de deslocamento de materiais, armazenamento de mercadorias a fim de garantir a organização adequada conforme endereçamento do estoque.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

17 vagas – Auxiliar de Estoque - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por fazer o recebimento, a conferência, a verificação da validade e do estoque dos produtos. Fiscalizar a entrada, saída e a armazenagem correta das mercadorias.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail:

[email protected]

7 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR -18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) atualizado.

Atividades – assentamento de cerâmica e Porcelanato, realizar cortes com cortador cerâmico, esquadrejar e bater prumo.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Motorista carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "E", dentro do prazo de validade, curso de Mopp, Direção Defensiva atualizados e Informática Básica.

Atividades – conduzir e manobrar veículos tracionados de transporte de contêineres e cargas soltas, para movimentação e remoção nos pátios e pier, registrar diariamente as condições dos equipamentos através do preenchimento do Check list, zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza interna dos equipamentos.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Assistente de Vendas - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, organização do setor, exposição dos produtos na área de vendas.

Vaga disponível até 23/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail:

[email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

*Com informações da assessoria

