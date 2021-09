Procurando emprego? 49 vagas estão disponíveis em Manaus; veja

As vagas são promovidas pelo Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) | Foto: Divulgação

Cerca 49 vagas de emprego estão disponíveis para esta quinta-feira (23). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

As vagas são promovidas pelo Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO

Escolaridade: Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em metrologia, calibração de equipamentos entre outras rotinas de técnico industrial, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE EXTRUSORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em cortes de carne, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em conservação de ambientes, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ORIENTADOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em produtos de pet shop e agropecuários, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia;

Sem experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em informática, pacote Office, CRF ativo, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: INSPETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Escolaridade: Técnico em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em metodologia de solução com PDCA, conhecimento em SAP, CNH categoria B, informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em poda de plantas de pequeno e grande porte, paisagismo, cuidados de jardim em geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de Metrologia, NR-12 e desenho técnico, ter boa comunicação e manuseio do pacote Office, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de Cargas e MOPP, CNH categoria E (remunerada), exame toxicológico atualizado, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de NR-11, NR-12 e operador de empilhadeira atualizado, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em atendimento ao cliente e vendas, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em preparo de alimentação diversificada, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em serralheria e solda de estruturas metálicas, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência em atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em serviços de placa solar, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário e para residir em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE CAMINHÕES

Escolaridade: Técnico em Mecânica de Autos;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em manutenção e mecânica de autos pesados, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em uso de máquina reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, possuir CNH categoria D, curso de NR-35, ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR CONFERENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Logística e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Possuir domínio no pacote Office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: ANALISTA DE T.I. (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Análise de Sistemas, Ciência da Computação e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de ITIL e SCRUM, domínio do pacote Office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: ANALISTA DE IMPORTAÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Administração, Comércio Exterior ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Possuir domínio do pacote Office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: ANALISTA DE PROJETOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Administração, Arquitetura, Engenharias ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de Autocad, Project, Sketchup, Excel avançado, domínio do pacote Office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: ARTÍFICE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de informática, elétrica básica e programa 5s, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: INSPETOR DA QUALIDADE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de metrologia e informática, pacote Office, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Logística;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de informática básica, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em serviços de conservação de área interna e externa, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

04 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento em rotinas de manutenção, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

*Com informações da assessoria

