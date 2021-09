À procura de emprego? Sine Manaus oferta 209 vagas nesta segunda-feira

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Cerca de 209 vagas de emprego estão disponíveis em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (27), de 8h às 17h. As oportunidades são disponibilizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Sine. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (Avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas novas: 95

4 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento de clientes, atendimento ao público e vendas internas.

Vaga disponível até 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por fazer o recebimento, a conferência, a verificação da validade e do estoque dos produtos. Realizar reposição de peças e dobrar peças de roupa.

Vaga disponível até 29/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

70 vagas – Monitor de Socialização Prisional

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de formação de vigilante ou agente de portaria;

Atividades – realizar o acompanhamento e monitoramento de pessoas.

Vaga disponível até 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Movimentação e Armazenamento

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar a carga e descarga de veículos, efetuar movimentações horizontais e atividades de endereçamento, armazenagem, ressurgimento e liberação de mapas e volumes; separar embalagem de mercadorias, obedecendo as normas de acondicionamento.

Vaga disponível até 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Secretariado

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em informática, normas da ABNT e redação oficial;

Atividades – realizar agendamento de reuniões, elaborar, enviar e coordenar as atas de reunião, realizar controle de viagens e hospedagens. Dar apoio à diretoria e conselheiros, preparar correspondências (Memorandos, ofícios).

Vaga disponível até 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridades – ensino Superior Completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e calcular folha de pagamento, rescisões, férias e contribuições, realização das obrigações acessórias como GFIP, CAGED, RAIS, DCTFWEB, e-Social, manutenção no cadastro dos funcionários, como controle de benefícios e fluxo de pontos.

Vaga disponível até 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Produção - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – exercer atividades de suporte a linha de produção.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário que o candidato tenha conhecimento com elétrica residencial e predial.

Vaga disponível até o dia 28/09/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter conhecimento e experiência comprovada na linha Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 30/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Cobrador – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar a venda de bilhetes em veículos e administrar valores.

Vaga disponível até o dia 30/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico a Diesel

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter conhecimento e experiência comprovada na linha Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 30/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Motorista de Rota

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos devem possuir cursos TCP, direção defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria "D".

Vaga disponível até o dia 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário possuir experiência com vendas e com pacote Office.

Vaga disponível até o dia 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





Vagas em andamento: 114

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir certificado de eletricista automotivo;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando peças e componentes.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

17 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por fazer o recebimento, a conferência, a verificação da validade e do estoque dos produtos. Fiscalizar a entrada, saída e a armazenagem correta das mercadorias.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino Fundamental Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR -18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) atualizado.

Atividades – assentamento de cerâmica e porcelanato, realizar cortes com cortador cerâmico, esquadrejar e bater prumo.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Motorista carreteiro

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "E", dentro do prazo de validade, curso de Mopp, direção defensiva atualizados e informática básica.

Atividades – conduzir e manobrar veículos tracionados de transporte de contêineres e cargas soltas, para movimentação e remoção nos pátios e pier, registrar diariamente as condições dos equipamentos através do preenchimento do Check list, zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza interna dos equipamentos.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Assistente de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, organização do setor e exposição dos produtos na área de vendas.

Vaga disponível até 27/09/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade, Certificado de Soldador e ter disponibilidade de realizar viagens à trabalho. Desejável possuir Certificados de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados;

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores, executar trabalho de desmontagem, reparo e ajuste de ferramentas de diversos tipos, trabalhos com soldas, pintura e demais atividades correlatas à função.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter liderança e experiências em gerenciar perfis nas redes sociais;

Atividades – gerenciar áreas operacionais, promover vendas de produtos e serviços, executar rotinas administrativas, gerenciar compras, assessorar a diretoria e liderar a equipe de trabalho.

Vaga disponível até 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, preparar drinks e coquetéis, montagem de mesas e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino Fundamental Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar descarregamento de mercadorias (carga pesada);

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de caixa

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar movimentação de caixa, venda e atendimento ao cliente;

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino Superior Completo ou Cursando Administração ou Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento. Acompanhar negociação de preços e prazos de entrega, e estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – ensino Fundamental Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços gerais.

Vaga disponível até 28/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

40 vagas – Auxiliar de Loja - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pela organização das mercadorias de forma que fique atrativa nas vitrines, em pontos estratégicos de vendas, realizar a troca de mercadorias e administrar o inventário de materiais para reposição.

Vaga disponível até 29/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" ou "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 29/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a reposição de mercadorias, organizar e conservar os produtos.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 30/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Recepcionista – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – obrigatório ter trabalhado com atendimento ao público. Será um diferencial ter curso de atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino Fundamental Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir os alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, organizar e limpar as mesas e cadeiras no restaurante e eventos do local.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário que o candidato possua conhecimento na área de construção civil.

Vaga disponível até o dia 27/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Médio Completo ou cursando Superior em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável conhecimento em Excel, sistema Rubi e ADP.

