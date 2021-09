Confira vagas de emprego nas áreas de Tecnologia e Inovação em Manaus

As vagas oferecidas são uma parceria do Sine Manaus com a empresa Getter Amplified Industry | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Cerca de sete vagas de emprego voltadas ao mercado tecnológico estão disponíveis nesta segunda-feira (27), no horário das 8h às 17h. As vagas oferecidas são uma parceria do Sine Manaus com a empresa Getter Amplified Industry.



O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Getter Amplified Industry

A Getter Amplified Industry é uma startup focada na transformação digital, que conecta especialistas a grandes empresas na solução de problemas reais e otimização de negócios por meio da visão computacional. A empresa utiliza técnicas avançadas de lean manufacturing (em português: manufatura enxuta), com o objetivo de reduzir desperdícios e ampliar a qualidade de vida, saúde, segurança e produtividade do operador.

Vagas de TI oferecidas para esta segunda-feira:

1 vaga – Desenvolvedor de Software Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária comprovação na carteira;

Obrigatório – possuir experiência com programação Python, experiência em frameworks de DeepLearning, tais como: TensorFlow; Keras; PyTorch; Scikit-learn, experiência para escrita/leitura de dados, como bases SQL, AWS S3, APIs REST etc., versionamento em Git, conhecimento com ferramenta de visão computacional Openc e conhecimento em recursos de cloud. Diferencial possuir curso técnico ou superior, cursos de especialização, inglês ou espanhol, experiência em ambientes cloud (AWS, Azure, Google Cloud), experiência em Kubernetes / Docker;

Atividades - desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e Inteligência Artificial (IA), com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o seu encerramento. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Desenvolvedor de Sistemas TI Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária comprovação na carteira;

Obrigatório – possuir conhecimentos aprofundados em Agile (Scrum/Kanban) e gestão de projetos de desenvolvimento de software, domínio em Python, domínio de frameworks de DeepLearning, tais como: TensorFlow; Keras; PyTorch; Scikit-learn, escrita/leitura de dados, como bases SQL, AWS S3, APIs REST etc., versionamento em Git, domínio de ferramenta de visão computacional Opencv. Diferencial possuir curso técnico ou superior, cursos de especialização, inglês ou espanhol, experiência em ambientes cloud (AWS, Azure, Google Cloud) e Kubernetes / Docker;

Atividades - desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e IA, com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o seu encerramento. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





1 vaga – Estágio em Desenvolvedor de Software

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária comprovação na carteira;

Obrigatório – possuir experiência com programação Python médio, utilização de aplicação web, experiência em usar, organizar, escrever com documentação técnica e planilhas de dados. Diferencial possuir curso técnico ou superior, cursos de especialização, inglês ou espanhol, experiência com OpenCV, Matplolib, Pandas, Scikit-learn, noções básicas de IA e experiência com hardwares embarcados;

Atividades – desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e IA, com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o seu encerramento. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Desenvolvedor de Software Pleno (FullStack)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária comprovação na carteira;

Obrigatório – possuir experiência com Python, ReactJS, conhecimento de ORM, banco de dados SQL e NoSQL, Redis, Javascript ES6 (arrow function, import/export, map, filter...). Diferencial possuir curso técnico ou superior, cursos de especialização, inglês ou espanhol, ter conhecimento em NodeJS, ExpressJS, Typescript, Styled Components, Domain Driven Design, Clean Architecture, princípios Solid, TypeORM (ou conhecimento de ORM semelhante), Postgres, SQL Server e MongoDB.

Atividades - desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e IA, com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o seu encerramento. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Desenvolvedor de Software Pleno (Backend)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária comprovação na carteira;

Obrigatório – possuir experiência em Python, conhecimento em Django, Flask ou FastAPI para criação ou integração de sistemas, experiência com Linux e em GitHub/GitLab. Diferencial possuir curso técnico ou superior, cursos de especialização, inglês ou espanhol e saber colocar modelos de deep learning e opencv em produção usando APIs.

Atividades - desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e IA, com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o seu encerramento. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Desenvolvedor Frontend (web) Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária comprovação na carteira;

Obrigatório – possuir conhecimento em ReactJS, conhecimento de ORM, banco de dados SQL e NoSQL, Redis, Javascript ES6 (arrow function, import/export, map, filter), HTML, CSS, integração com Rest API. Diferencial possuir curso técnico ou superior, cursos de especialização, inglês ou espanhol e conhecimento em NodeJS, ExpressJS, Typescript, Styled Components, Domain Driven Design, Clean Architecture, princípios Solid, TypeORM (ou conhecimento de ORM semelhante).

Atividades - desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e IA, com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o seu encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Designer UI/UX Mídias Sociais Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária comprovação na carteira;

Obrigatório – possuir conhecimento sobre web-design, design responsivo, integração de sistemas, experiência com ferramentas de design de interface e prototipação (Adobe, Figma, etc.), realizar pesquisas e conduzir testes de usabilidade. Diferencial possuir curso técnico ou superior, cursos de especialização, inglês ou espanhol, experiência com interfaces web e para aplicações Android e iOS, produção e edição de vídeos, produzir peças para marketing digital (datasheet, apresentações, site), experiência com design e prototipagem de produto físico, experiência em ambientes cloud (AWS, Azure, Google Cloud).

Atividades - desenvolver/integrar softwares para aplicação conjunta com visão computacional e IA, com foco em qualidade e produtividade dentro da indústria 4.0.

Vaga disponível até 27/9/2021 ou até o seu encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições para concurso da Caixa terminam na segunda; veja como fazer

Procurando emprego? 49 vagas estão disponíveis em Manaus; veja