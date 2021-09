Sine Amazonas oferta 105 vagas de emprego em diversas áreas

Confira as oportunidades no Portal do Trabalhador | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Para diminuir o número de desemprego, o Sine Amazonas oferta 105 vagas para esta segunda-feira (27) todo o Amazonas. Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento e atendimento ao cliente, diferencial possuir domínio verbal em inglês, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em serviços de conservação, limpeza de ambientes, controle e uso de matérias gerais de expediente, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em confeitaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, com conhecimento em culinária regional nacional e em geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de NR10 SEP, e NR35 possuir CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, possuir curso e bom domínio em informática, pacote office, boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, proativo e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento em rotinas administrativa, financeira e RH, domínio em informática e pacote office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas, atendimento ao cliente, coordenação e orientação de equipe de colaboradores de vendas, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico em Eletrotécnica, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica ou Automação;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de informática, NR 10, NR12, NR 35, SEP atualizado, desejável inglês técnico e desenho técnico, boa comunicação, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ELETRICISTA PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento em elétrica predial, possuir cursos de NR 10, NR 35 e SEP, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, cursos na área da indústria e qualidade, boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração ou Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, cursos na área da indústria, liderança e 5s, vivência em supervisão e acompanhamento de processos industriais, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA ROTULADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, com conhecimento em comandos dispositivos, acompanhamento de painéis indicadores e registro de operações, possuir cursos de NR 20 e NR 12, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

18 VAGAS: PINTOR DE CAVIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento em pintura a pó, preparação de tintas, aplicar polimento e retoque, desejável vivência na indústria, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, curso de atendimento ao cliente, CNH categoria A, moto própria, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, curso de informática básica, conhecimento em vendas e atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, curso de atendimento ao cliente, CNH categoria A moto própria, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEADOR

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos e conhecimento na área de chapeação, boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento e cursos em elétrica automotiva, boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE EXTRUSORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em cortes de carne, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: INSPETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Escolaridade: Técnico em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em metodologia de solução com PDCA, conhecimento em SAP, possuir CNH categoria B, informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em poda de plantas de pequeno e grande porte, paisagismo, cuidado de jardim em geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, CNH categoria E, com cursos de cargas e MOPP, exame toxicológico atualizado, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em serralheria e solda de estruturas metálicas, habilidade para trabalho em equipe, proativo, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em serviços placa solar, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, disponibilidade para morar em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE CAMINHÕES

Escolaridade: Técnico em Mecânica de Autos;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em manutenção e mecânica de autos pesados, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em uso de máquina reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, possuir CNH categoria D, curso de NR 35, disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE T.I – PCD

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Análise de Sistemas, Ciência da Computação e Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir curso de ITIL e SCRUM, domínio pacote office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE IMPORTAÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Comércio exterior ou Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, domínio pacote office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PROJETOS – PCD

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Arquitetura, Engenharias ou Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de Autocad, Project, Sketchup, Excel avançado, domínio pacote office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir curso de informática, elétrica básica e programa 5s, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: INSPETOR DA QUALIDADE – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de metrologia e informática, pacote office, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA. – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de informática básica, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em serviços de conservação áreas interna e externa, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, Conhecimento em rotinas de manutenção, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Amazonas divulga 53 vagas de emprego em diversas áreas

À procura de emprego? Sine Manaus oferta 209 vagas nesta segunda-feira

Procurando emprego? 49 vagas estão disponíveis em Manaus; veja