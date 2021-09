Sine busca parceria com empresas para oferta de vagas temporárias

Devido a alta demanda da procura de empregos, o Sine Manaus está em busca de parcerias | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Com o aumento da demanda comercial em virtude da proximidade das festas de fim de ano, há também o aumento da procura por trabalhadores que possam preencher vagas de emprego temporário disponibilizadas nesse período. Com isso, o Sine Manaus está em busca de empresas interessadas em firmar parceria para a oferta dessas vagas.

" O comércio tem um crescimento muito grande nesse período, um dos mais esperados pelos comerciantes, inclusive, o horário de funcionamento de muitas lojas se estende até a noite. Dessa forma, acaba havendo a necessidade de preencher vagas temporárias. " Leandro Neves, Diretor do Sine Manaus

Ainda segundo ele, é interessante que as empresas possam aproveitar o alcance que o Sine possui com a população e a mídia, para a divulgação dessas oportunidades.

Enquanto a empresa disponibiliza a vaga, o Sine oferece o serviço de recrutamento e seleção dos candidatos gratuitamente, a partir do perfil exigido.

Pelos e-mails [email protected] e [email protected], as empresas interessadas podem entrar em contato e aguardar resposta da equipe de intermediação de mão de obra.

