Confira 300 vagas de emprego disponíveis no AM nesta terça-feira (5)

MANAUS (AM) - Cerca de 300 vagas de emprego no Amazonas estão disponíveis para esta terça-feira (5). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

10 VAGAS: REPOSITOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecer bairros e zonas da cidade de Manaus, CNH categoria D, curso de direção defensiva, transporte coletivo de passageiros, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, domínio de tecnologias, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em processos gerenciais, habilidade para atendimento ao cliente, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em serviços de conservação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade para trabalhar no município de Iranduba, desejável CNH categoria A, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO AMBIENTAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo em Técnico Ambiental, Agrícola ou Florestal;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-10, SEP, NR-35, ter CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

22 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Linha Viva, Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Linha Viva, Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

48 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de rede de plantão ou construção e informática avançada, cursos de Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

13 VAGAS: MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Motorista Operador de Guindauto, NR-10 e SEP, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FERREIRO ARMADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE ADQUIRÊNCIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de captação de clientes, ter veículo próprio (Carro), CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PRECIFICAÇÃO E CADASTRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia e Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em análise de custo de entrada (notas fiscais de revenda), tributos, percentuais de frete, cotação de preço, inventários, conferência de lançamentos no sistema e saldos de estoque, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE CONTROLE DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Engenharia e Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em análise de riscos, controle de garantia de segurança e confiabilidade, mapear fluxo de atividades, cumprimento de processos operacionais, acompanhar ações corretivas e preventivas, conhecimentos nas ferramentas MASP, PDCA, FMEA, CEP e MAS, prática em leitura e interpretação da NBR ISO 9001:2015, ter Excel avançado, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeccionar, reparar e instalar peças diversas em chapas de metal, aço e alumínio, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PINTOR DE CAVIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em pintura a pó, preparação de tintas, aplicação de polimento e retoque, desejável vivência na indústria, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEADOR

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos e conhecimento na área de chapeação, boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em uso de máquina reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS NOVAS: 16

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber mercadorias e produtos dos fornecedores; conferir notas fiscais e lotes de produtos recebidos; prestar assistência durante a carga e descarga dos caminhões e outros transportes.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista Manobrista

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “D”;

Atividades – Manobrar caminhões do pátio para as docas de carregamento conforme escala, bem como veículos das docas para o pátio deixando disponíveis para a viagem. Realizar o levantamento dos veículos disponíveis no pátio; efetuar a checagem e conservação dos veículos da manobra.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Vendedor Porta a porta

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Relacionar-se com setores da empresa; demonstrar competências pessoais; participar de eventos; levantar o perfil do consumidor; visitar consumidor; acompanhar clientes no pós-venda; fechar contratos de venda; planejar vendas.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Vigia

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Exercer a vigilância da empresa, inspecionar as dependências, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Mecânica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar o mecânico nas atividades da oficina; zelar pela organização da oficina; efetuar manutenção e limpeza das ferramentas.

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Promover vendas, prospectar novos clientes e ser responsável pelo pré e pós venda;

Requisitos obrigatórios – Candidatos precisam ter experiência em vendas de autopeças.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 121

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar locais para instalações, tubulações, realizar testes operacionais de pressão de fluidos, fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar e calcular folha de pagamento, rescisões, férias e contribuições, realização das obrigações acessórias como GFIP, Caged, Rais, DCTFWeb, e-Social, manutenção no cadastro dos funcionários, como controle de benefícios e fluxo de pontos.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso técnico em Eletrotécnico ou Eletrônica. Possuir NR-10, (segurança e instalação em serviços de eletricidades) NR-12, (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos), NR-35 (trabalho em altura) e Sistema Elétrico de Potência (SEP) atualizados, Informática Básica e ter disponibilidade para trabalhar em turnos (diurnos e noturnos). Desejável possuir Inglês Técnico, Desenho Técnico e experiência em Comandos Elétricos;

Atividades – Executar checklist de manutenção, acompanhar o técnico de turno nas manutenções, fazer checklist das ferramentas, estudar e analisar o comportamento atual do processo, elaborar planos de ações, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir CNH categoria A, B ou AB, possuir os cursos NR-10 e NR-35 atualizados, conhecimento em instalação em split, em operação e execução de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC);

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva em ar-condicionado, efetuando a troca de válvulas, reposição de gás, limpeza mensal e demais atividades correlatas à função.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de manutenção de ETA

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso técnico em Eletromecânica, Elétrica ou Mecânica, conhecimento teórico em química da água, conhecimento prático em deionizador e osmose reversa, em manuseio de equipamentos de aferição de parâmetros: pH, condutividade, dureza total, cloro, turbidez, cor aparente e SDI.

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de Estação de Tratamento de Água (ETA), elaborar relatório técnico das ações realizadas na operação e manutenção das ETAs.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Estoquista

Escolaridade – Ensino médio completo, cursando Logística ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Morar em bairros das zonas Norte ou Leste e ter CNH "B";

Atividades – Fazer o recebimento, a conferência, a verificação do estoque, inventários, relatórios; fiscalizar a entrada, saída e a armazenagem correta dos materiais.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens, e trabalhar em escala 12x8;

Atividades – Ajudar o açougueiro nos cortes de carnes e organização do ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Possuir os cursos NR-12 e NR-35;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linha de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Analista Programador de Controle de Produção Júnior

Escolaridade – Ensino superior completo em Administração, Engenharia da Produção ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de pacote Office avançado;

Atividades – Acompanhar o cumprimento das metas de produção dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazos estabelecidos pela empresa; acompanhar a elaboração dos cronogramas de fabricação, visando garantir a melhor alocação da mão de obra, equipamentos e matérias; participar de discussões relativas ao desenvolvimento de novos produtos, por meio da interação com departamento de desenvolvimento.

Vaga disponível até 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Lubrificador de Automóveis

Escolaridade - Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, realizar inspeções preventivas, conservar ferramentas e materiais para lubrificação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Lavador de Automóveis

Escolaridade - Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento do mesmo.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimentos em tratamento de peixes.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Necessário possuir experiência com vendas e com pacote Office.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Motorista de Rota

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidatos devem possuir cursos TCP, Direção Defensiva e CNH categoria "D".

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar captação de clientes de forma externa, vendas e organização de rotas;

Requisitos obrigatórios – Possuir CNH categoria “AB” dentro do prazo de validade, moto própria e experiência com materiais de construção;

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Desossador

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração;

Requisitos obrigatórios – Desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, operação de caixa e manter ambiente organizado;

Requisitos obrigatórios – Desejável ter curso de atendimento ao cliente, de operador de caixa ou informática básica.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, verificar validade, entre outros.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar operação de máquinas de demolição e máquinas, limpeza e carregamento de materiais diversos.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Efetuar serviços de limpeza, conservação e higienização.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – Ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atuar nas atividades de manutenção elétrica, montando de desmontando painéis, realizando inspeções periódicas;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter cursos profissionalizantes em mecânica industrial, metrologia, desenho técnico, NR-12, NR-33 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Montar e desmontar máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, realizar análises e inspeções;

Requisitos obrigatórios – Necessário ter domínio de operação de painéis eletrônicos, NR-10, NR-12 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 5/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

