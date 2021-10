Confira 124 vagas de emprego nesta quarta-feira (6) em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Oportunidades de emprego é uma das necessidades para vencer as dificuldades impostas pela pandemia. Pensando nisso, o Sine Manaus, oferta 124 postos de trabalho em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (06), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

VAGAS NOVAS: 22

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os Cursos NR–35 (Norma Trabalhos em Altura) e NR-10 (Norma Instalações e Serviços de Eletricidade);

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidrossanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração; Preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos, quando necessário;

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor de Edifícios

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – acompanhar orçamentos, compras, contratações de serviços, frequência, registro de faltas e atrasos de funcionários e realização de obras e reformas. Emite relatórios semanais, quinzenais e mensais, executa o planejamento orçamentário mensal e anual e realiza vistorias.

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir carteira nacional de habilitação “D”;

Atividades – Transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rota; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Dom Pedro ou Adjacências: Chapada, Parque 10, Alvorada;

Atividades – Apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor Técnico

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou cursando;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento técnico em Estação de Tratamento e vendas de serviços com foco em metas;

Atividades – realizar prospecção de clientes e vendas de serviços.

Vaga disponível até 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa, emitir pedidos e notas fiscais, realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Inspeção

Escolaridade – Ensino Técnico em Qualidade Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conferir diariamente os produtos disponibilizados, recepcionar produtos recebidos de devolução e identificar produtos.

Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter conhecimento em eletrônica, informática e aparelhos celulares.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Arrumador de Cargas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber documentos e conferir a declaração de importação, ajudar o conferente na verificação de notas fiscais, volume, avarias e peso das cargas.

Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter conhecimento em Excel, inventário e almoxarifado.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 102

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar locais para instalações, tubulações, realizar testes operacionais de pressão de fluidos, fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em eletrotécnico ou eletrônica. Possuir NR10, (segurança e instalação em serviços de eletricidades) NR12, (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR35 (trabalho em altura) e SEP (Sistema Elétrico de Potência) atualizados, Informática Básica e ter disponibilidade para trabalhar em turnos (diurnos e noturnos). Desejável possuir Inglês Técnico, Desenho Técnico e experiência em Comandos Elétricos;

Atividades – executar checklist de manutenção, acompanhar o técnico de turno nas manutenções, fazer checklist das ferramentas, estudar e analisar o comportamento atual do processo, elaborar planos de ações, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/09/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR12 (Norma Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e NR35 (Norma Trabalhos em Altura) atualizados;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linha de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Lubrificador de Automóveis

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, realizar inspeções preventivas, conservar ferramentas e materiais para lubrificação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Lavador de Automóveis

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento do mesmo.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação “D”;

Atividades – manobrar caminhões do pátio para as docas de carregamento conforme escala, bem como veículos das docas para o pátio deixando disponíveis para a viagem. Realizar o levantamento dos veículos disponíveis no pátio; efetuar a checagem e conservação dos veículos da manobra.

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não necessário;

Atividades – relacionar-se com setores da empresa; demonstrar competências pessoais; participar de eventos; levantar o perfil do consumidor; visitar consumidor; acompanhar clientes no pós-venda; fechar contratos de venda; planejar vendas.

Vaga disponível até 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Vigia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – exercer a vigilância da empresa, inspecionar as dependências, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos em tratamento de peixes.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário possuir experiência com vendas e com pacote Office.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar captação de clientes de forma externa, vendas e organização de rotas;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade, moto própria e experiência com materiais de construção;

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





5 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração;

Requisitos obrigatórios - desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias - Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, verificar validade, entre outros.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar operação de máquinas de demolição e máquinas, limpeza e carregamento de materiais diversos.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção elétrica, montando de desmontando painéis, realizando inspeções periódicas;

Requisitos obrigatórios – necessário ter cursos profissionalizantes em mecânica industrial, metrologia, desenho técnico, NR 12, NR 33 e NR 35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar e desmontar máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, realizar análises e inspeções;

Requisitos obrigatórios – necessário ter domínio de operação de painéis eletrônicos, NR 10, NR 12 e NR 35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Panificação

Escolaridade – ensino técnico completo em Panificação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar conformidade das matérias-primas, insumos e embalagens, além de efetuar controle de qualidade do produto acabado;

Requisitos obrigatórios – necessário ter conhecimentos de atendimento ao cliente, informática básica e técnicas de confeitaria e panificação.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter experiência em linha pesada e Carteira Nacional de Habilitação categoria "B".

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a entrega em Manaus e cidades vizinhas;

Requisitos obrigatórios – candidatos devem ter experiência com caminhão baú, curso de direção defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria "D".

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Paleteira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar paleteira elétrica, realizar apontamento de processo, verificar e atuar na identificação das embalagens;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa possuir curso de Operador de Empilhadeira e experiência com paleteira elétrica.

Vaga disponível até o dia 6/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar de bebê, zelando pelo seu bem-estar e saúde.

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover vendas, auxiliar clientes nas escolhas e fazer a reposição das peças.

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;





Leia mais:

Confira 300 vagas de emprego disponíveis no AM nesta terça-feira (5)

Semsa abre processo seletivo para bolsistas em Manaus