Sine Amazonas divulga 103 vagas de emprego para esta terça em Manaus

Manaus - O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 103 vagas de emprego para esta terça-feira (26). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

04 VAGAS: OPERADOR (A) DE TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em vendas e atendimento ao cliente via telefone, ter curso de operador de telemarketing, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de mecânica, conhecimento em mecânica geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no preparo de lanches quentes, frios, pratos rápidos e porções, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em preparo de pratos em geral como, pratos cozidos, assados, culinária nacional, regional, entre outros, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento amplo no preparo de massas, pães em geral, doces e salgados, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no preparo de doces e salgados, experiência em confeitaria fina e geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com saladas, tábua de frios, molhos, fornos, fogão, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AGENTE DE SOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência e cursos atualizados nas funções de agente de portaria ou vigilante, diferencial ser ex-militar, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTIVAS – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE LOGÍSTICA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável curso de TBO, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

10 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável curso de metrologia básica, inspetor da qualidade, ferramentas da qualidade, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

50 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego ou com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

