Manaus está com 267 vagas de emprego disponíveis nesta terça (26)

MANAUS (AM) - Manaus está com 267 vagas de emprego disponíveis em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (26), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o endereço eletrônico http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira as vagas ofertadas para esta terça-feira:

VAGAS NOVAS: 153

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir curso na área;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, contagem de louça, avaliação de pratos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]





1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir curso na área;

Atividades – realizar o preparo dos pratos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência e disponibilidade de horário;

Atividades – fabricar pães (rústico, panetones, baguetes, multigrãos, brioches, pizzas, croissants, biscoitos, folhados, fermentados).

Vaga disponível até 28/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência em café regional e disponibilidade de horário;

Atividades – grelhar, fritar carnes, frangos, preparar sanduíches, sucos, vitaminas, bebidas quentes e geladas, omeletes, panquecas, crepes, tapiocas, cuscuz, etc.

Vaga disponível até 28/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência em saladas, tábuas de frios, molhos e sobremesas;

Atividades – fazer saladas, molhos, recheios, montar e cozinhar variedades de pratos.

Vaga disponível até 28/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser criativo e ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar a confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, salgados diversos e confeitaria seca, criar e desenvolver novas receitas.

Vaga disponível até 28/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência como cozinheiro ou Chefe de cozinha;

Atividades – cozinhar pratos, como: frutos do mar, carnes, frango, peixes, entradas e sobremesas. Criar receitas, organizar e comandar o setor da cozinha.

Vaga disponível até 28/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “AB” e informática básica.

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas e veículos, trocando peças e fazendo limpeza de componentes, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 26/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – servir alimentos e bebidas, anotar pedidos, auxiliar os clientes quanto à escolha dos pratos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar no preparo e contagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

2 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir condução própria;

Atividades – abastecer veículos, limpar veículos e realizar tarefas relacionadas à manutenção, como troca de óleo, calibragem de pneus.

Vaga disponível até 26/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

8 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não necessário;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar; trabalhar em obras novas ou em reformas;

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]





2 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não necessário;

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

3 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho. Fazer pequenas manutenções nos equipamentos, limpar máquinas e ferramentas, verificar condições de uso e reparar eventuais defeitos mecânicos nas mesmas.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]





1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento básico do pacote Office e conhecimentos matemáticos nível médio (cálculo de percentual, equação e compreender grandezas físicas);

Atividades – realizar vendas, captar e acompanhar clientes por meio das redes sociais da empresa, elaborar orçamentos e propostas.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento básico do pacote Office e conhecimentos matemáticos nível médio (cálculo de percentual, equação e compreender grandezas físicas);

Atividades – registrar as mercadorias e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 27/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar entregas em caminhões e operar Munck;

Requisitos obrigatórios – curso de Operador de Munck será um diferencial.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos nas áreas administrativas, vendas, comercial, marketing e Tecnologia da Informação.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Limpeza - vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – desenvolver atividades de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho;

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial - vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, máquinas, motores, veículos, móveis, circuitos hidráulicos, elétricos entre outras; montar vidros nos encaixes, para efetuar sua instalação, executar serviços de solda ou confecção de pequenas peças de ferro; instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva e efetuar pintura à mão;

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior em Administração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar as vendas, atendendo clientes e coletando indicadores do mercado consumidor; buscar atingir os resultados por meio de uma integração e colaboração da equipe de trabalho.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino superior em Administração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar assistência ao planejamento das áreas de comercialização, marketing e comunicação da empresa; buscar atingir os resultados por meio de sua integração e colaboração na equipe de trabalho; enfrentar desafios com resolutividade para atingir as metas propostas na empresa.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino superior em Design completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criação e produção de animações para o meio digital; logotipos, marcas e embalagens; definição da aparência e formato de páginas de jornais e revistas; criação visual de sites, blogs, banners para a internet.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pd[email protected]

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

*Com informações da assessoria

