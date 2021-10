Oportunidade: prefeitura oferta 197 vagas em Manaus

Manaus - A Prefeitura, por meio do Sine Manaus, oferta 197 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (29), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

VAGAS NOVAS: 23

1 vaga – Líder de Produção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso de Liderança de Equipes, e Manuseio de Máquinas Operacionais. Que já tenha trabalhado em Indústria;

Atividades – Acompanhar a programação das máquinas envolvidas no processo produtivo de acordo com o plano de produção,manobra de caminhão para a doca de produção; Identificar demandas de manutenção elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação “D”;

Atividades – Transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rotas. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicita informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar vendas de empréstimos consignados por telefone e mídias sociais, atendimento ao cliente e digitação de contratos.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Agente de Viagem – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de informática básica;

Atividades – Realizar vendas de passagens, auxiliar no embarque e desembarque de passageiros.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade.

Atividades – Realizar prospecções de clientes de forma presencial, interna e externa e em plataformas digitais. Realizar atendimento personalizado ao cliente (leads e presencial) e fazer vendas de veículos.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor de Veículos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" e disponibilidade de horário.

Atividades – Realizar vendas internas e prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Pedreiro Azulejista

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar em assentamento de cerâmicas, azulejos e porcelanatos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga –Técnico de Manutenção de CNC

Escolaridade – ensino técnico em Manutenção completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de máquinas CNC e Torno.

Requisitos obrigatórios – será um diferencial ter cursos em automação, eletrotécnica, eletrônica e mecatrônica.

Vaga disponível até o dia 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 174

1 vaga – Chefe de Serviço de Limpeza

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área hospitalar;

Atividades – Auxiliar e conduzir o serviço operacional nas atividades do Serviço de Higiene e Limpeza.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir moto própria e Carteira Nacional de Habilitação "A";

Atividades – Realizar vendas, captar e acompanhar clientes através das redes sociais da empresa, elaborar orçamentos e propostas.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar conferência de documentos, gerar viagens, emissão de relatório, organização e atualização de planilha de estoque, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Padeiro

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência e disponibilidade de horário;

Atividades – Fabricar pães (rústico, panetones, baguetes, multigrãos, brioches, pizzas, croissants, biscoitos, folhados, fermentados).

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser criativo e ter disponibilidade de horário;

Atividades – Realizar a confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, salgados diversos e confeitaria seca, criar e desenvolver novas receitas.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência como cozinheiro ou Chefe de cozinha;

Atividades - cozinhar pratos, como: frutos do mar, carnes, frango, peixes, entradas e sobremesas. Criar receitas, organizar e comandar o setor da cozinha.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Limpador de Fachadas

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso NR-35 (Segurança no trabalho em altura) atualizado.

Atividades – efetuar a limpeza de vidros e janelas internas lavando e enxaguando a superfície utilizando-se de material e produtos específicos. Cuida da ordem e limpeza da área removendo os resíduos e mantendo seco o local.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência - registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR 35 (Segurança no trabalho em altura) atualizados;

Atividades – Realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e etc.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente presencial e online via WhatsApp e ligação - soldagem e fechamento.

Vaga disponível até 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção, limpeza periódica dos equipamentos.

Vaga disponível até 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir veículo moto ou carro com carteira nacional de habilitação “AB”.

Atividades – Responsável por visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviços de vendas, está intimamente ligada a alguns produtos, como cosméticos.

Vaga disponível até 04/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Atendente – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar atendimento ao cliente, operação de caixa e manter ambiente organizado.

Requisitos obrigatórios – ter curso de atendimento ao cliente, de operador de caixa e/ou informática básica.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Fisioterapeuta Dermatofuncional

Escolaridade – ensino superior em Fisioterapia e pós-graduação em Dermatofuncional completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – realizar pré e pós-cirurgia plástica; atuar em fibroedema gelóide; realizar tratamento para combater envelhecimento facial da pele; drenagem linfática manual; efetuar massagem clássica, tecido conjuntivo e reflexa.

Requisitos obrigatórios – necessário ter cursos voltados para a área.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Esteticista

Escolaridade – pós-graduação em Saúde em Estética completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar tratamento de embelezamento corporal; facial e capilar; atender aos clientes e aconselhá-los sobre o tipo de cuidado estético a efetuar; efetuar massagens de estética, utilizando processos manuais e equipamento elétrico; fazer depilação usando métodos permanentes e temporários; vender produtos de beleza e tratamento quando adequado.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior em Administração completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prospectar novos clientes e manter clientes antigos, elaborar estratégias de vendas.

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 29/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Inspetor de Qualidade – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – inspecionar o recebimento e organizar o armazenamento e movimentação de insumos; verificar conformidade de processos; liberar produtos e serviços; trabalhar de acordo com normas e procedimentos técnicos, de qualidade e de segurança e demonstrar domínio de conhecimentos técnicos específicos da área.

Vaga disponível até o dia 3/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Alimentador de Linha de Produção - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

