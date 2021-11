Aadesam promove seleção entre pessoas em busca do primeiro emprego

Poderão participar desse processo seletivo pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que possuam informática básica e Ensino Fundamental completo. | Foto: Raphael Rocha/Aadesam

MANAUS (AM) - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), junto à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), lançou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) n°012/2021, que visa a contratação de profissionais para atuarem no Projeto Psico+Social.

O edital propõe a jovens com idade igual ou superior a 18 anos a oportunidade do primeiro emprego. São 50 vagas para o cargo de auxiliar administrativo, sendo 45 de ampla concorrência e 5 para pessoas com deficiência.

Candidatos que já trabalharam com carteira assinada, sejam servidores públicos ou prestadores de serviço, não podem participar do PSS.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas via Internet, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam ( www.aades.am.gov.br ), no período de 19 a 26 de novembro.

As demais informações estão disponíveis no edital, disponível pelo link.

Os candidatos devem acompanhar o cronograma de atividades disponibilizado no edital, o site e as redes sociais da Agência para acompanhar todas as atualizações e possíveis alterações no edital supracitado.

