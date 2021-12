Inauguração de escola no Viver Melhor leva empregos à comunitários

Este é o oitavo Ceti inaugurado pelo governador Wilson Lima. | Foto: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

Manaus (AM) - Há dois anos desempregada, a agente de portaria Wandernilce Santos, de 44 anos, conseguiu a primeira oportunidade de atuar em sua área há um mês, quando foi contratada para trabalhar no Centro Educacional de Tempo de Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes, inaugurado na segunda-feira (29/11), pelo governador Wilson Lima.





" O ano vai terminar muito bom porque eu estou empregada, graças a Deus. " Wandernilce Santos, agente de portaria





Wandernilce fez o curso de agente de portaria há três anos e ansiava para pôr em prática o que estudou. Ela, que é moradora do bairro Lago Azul, onde está situado o Ceti, foi uma das priorizadas com a oferta de empregos criada pelo Governo do Amazonas, que disponibilizou as vagas para comunitários das redondezas da escola.

" Foi um benefício muito bom para a comunidade, porque tem muita mãe e pai de família desempregados na área. O Estado e a empresa deram essa oportunidade, e estamos aí. Está me ajudando com a oportunidade de crescimento, de renda. O ano vai terminar muito bom porque eu estou empregada, graças a Deus. Primeiro a Deus e depois agradecer o governador pela oportunidade que me deu. " Wandernilce Santos, agente de portaria

A líder dos auxiliares de serviços gerais da escola, Alcilene Gonçalves, está feliz pelo novo emprego e por ser perto de onde mora.

" Procurei a empresa que contrata, deixei meu currículo, e fui chamada por ser moradora da comunidade, ficou mais viável a vaga para mim. É uma oportunidade boa porque, além de gerar empregos, a gente pode servir a comunidade através da escola, com o nosso trabalho. " Alcilene Gonçalves, líder dos auxiliares de serviços gerais da escola

Oportunidade

No total, são 30 pessoas empregadas. | Foto: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

A secretária adjunta de Gestão da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Rosalina Lôbo, explica que a escola é um território de inclusão, e a comunidade precisa participar desse processo, razão pela qual os moradores locais foram priorizados nas contratações.

No total, são 30 pessoas empregadas, sendo oito agentes de portaria, 12 auxiliares de serviços gerais e 10 manipuladores de alimentos, todos das proximidades da unidade escolar.

" Essa escola é muito simbólica porque ela está em um local onde houve a retirada da invasão que havia no Monte Horebe, e isso passou por um processo de reordenamento daquele ambiente social. Como parte desse desenvolvimento da política do Governo do Estado, é necessário que haja o fomento de emprego e geração de renda para as famílias. Esse sentimento de pertencimento é importante nas escolas para o zelo pelo patrimônio público. É bem importante que a comunidade se sinta fazendo parte. " Rosalina Lôbo, secretária adjunta de Gestão da Secretaria de Estado de Educação e Desporto

Ceti

Este é o oitavo Ceti inaugurado pelo governador Wilson Lima desde o início de sua gestão, em 2019.

A escola tem capacidade para mil alunos e conta com laboratórios de Informática, Química, espaço maker, salas de lutas, dança e música, além de piscina, quadra coberta e campo de futebol.

