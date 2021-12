Busca emprego? Veja como conseguir uma vaga ainda este ano

Entre as oportunidades disponíveis estão os trabalhos temporários e também estágio, trainee e outros modelos. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com a aproximação de datas como Black Friday, Natal e festas de final de ano, a contratação de novos colaboradores está aquecida.

Esse é um movimento tanto do mercado, que busca pessoas para dar um gás ainda em 2021, e também de empresas que já buscam pessoas para completar o time, pensando nas estratégias de 2022.

Entre as oportunidades disponíveis estão os trabalhos temporários e também estágio, trainee e outros modelos. Essa é uma ótima oportunidade para quem quer retornar ao mercado de trabalho ou mesmo para as pessoas que estão em busca do primeiro emprego.

Veja abaixo a lista de empresas com vagas disponíveis:

Ateliware

A ateliware, empresa de software que desenvolve produtos e soluções digitais handmade e adotou o Remote First este ano, está com cinco vagas abertas para trabalho remoto para atuar como Product Designer (Pleno e Sênior), Pessoa Desenvolvedora (Pleno e Sênior), Pessoa Desenvolvedora Elixir (Pleno e Sênior), Pessoa Desenvolvedora Ruby (Pleno e Sênior) e Pessoa Desenvolvedora Java/ Kotlin (Pleno e Sênior).

Para se candidatar, basta acessar a página de vagas da empresa no seguinte link.

AutoForce

A AutoForce, martech que desenvolve tecnologias e soluções de marketing digital para o segmento automotivo e que está entre as empresas destaques com o selo Great Place To Work (GPTW), está com nove vagas abertas para cargos de Analista Contábil, Analista de Testes - QA, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, Designer UI/UX Pleno, Sucesso do Cliente - Head of Customer Experience, Sucesso do Cliente - Implementation Success e Vendas - Sales Development Representative.

As oportunidades são para cargos remotos e para se candidatar, basta acessar o link.

BusUp

A BusUp empresa fornecedora de serviços de mobilidade, está com vagas em aberto, sendo para área de Atendimento (Customer Care) e Support Services.

Podem se candidatar profissionais das áreas de administração, comunicação - entre outras -, os interessados podem acessar mais informações no Linkedin da BusUp ou enviar o currículo diretamente para o e-mail [email protected] O local de trabalho é em São Paulo, na localidade de Alphaville.

Evolucional

A Evolucional, startup de educação baseada em evidências, está com seis vagas abertas em regime de contratação CLT e PJ, presencial e remoto em diversas áreas.

Há oportunidades para Analista de Teste, Desenvolvedor(a) Front End, Desenvolvedor(a) Back End, Analista Financeiro, Editor(a) de Textos e Imagens, Designer Gráfico e Assessor(a) Pedagógico. Os interessados devem se cadastrar pela página de carreiras.

Factorial

A Factorial, plataforma tecnológica que ajuda as empresas a automatizar e centralizar os processos do RH está com 12 vagas abertas para os setores de marketing, vendas e produto.

A abertura de novas vagas faz parte do plano de expansão global da empresa, que pretende ter um time com mais de 150 pessoas até o final de 2022.

Atualmente, são quatro vagas para outbound, três para inbound, três para executivo de contas, uma para produto e uma para Customer Success. Para se inscrever, clique no link.

Gama Academy

A Gama Academy, escola que forma profissionais para o mercado digital, está com vagas abertas em regime de contratação CLT e remoto em diversas áreas.

Há oportunidades para Analista Educacional, Analista de Operações, Analista de Projetos Pleno B2B, Community Manager, Developer Backend Senior, Developer Front End Senior, Developer Fullstack Senior, Especialista em Projetos e Sales Development Representative (SDR). Os interessados devem se cadastrar pelo site.

GetNinjas

O GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil, está com 20 vagas abertas. Com a listagem na B3 no início deste ano, o GetNinjas vem focando na contratação de profissionais, principalmente para reforçar a área de tecnologia.

As oportunidades são para os cargos: Administrador de Banco de Dados, Agile Master, Analista de Segurança da Informação, Create Designer Lead, Jovem Aprendiz, Analista de Dados, Analista de Indicadores Pleno, Analista de Marketing de Performance Pleno, Analista de Qualidade Senior, Desenvolvedor Android (Kotlin), Desenvolvedor Back-End (Ruby), Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor Mobile IOS, Desenvolvedor Python, Engenheiro de DevOps, Estagiário de Marketing de Performance, Líder Técnico de Engenharia de Software - Front End (JavaScript), Product Designer Senior, Product Manager e User Research. Para se candidatar, acesse o link.

HeroSpark

A HeroSpark, plataforma unificada para empreendedores digitais, está com sete vagas em aberto. Entre as oportunidades estão: Analista de Dados - sênior, PCD, creative copywriter, Front end, designer de produto (pleno e senior) e desenvolvedor ruby on rails. Todas as vagas são para trabalhar em Curitiba ou em formato remoto. Para se inscrever, clique no link.

InstaCarro

A InstaCarro, plataforma que auxilia a venda de veículos usados ou seminovos de forma rápida, simples e com o melhor preço do mercado, está com mais de 20 vagas abertas, nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), além de oportunidades remotas.

As áreas de atuação com processo seletivo aberto são: Produto, Comercial, Expansão, Marketing, Financeiro, Operações, Tech e Customer Experience. Para mais informações e candidatura, basta acessar o link.

Klubi

O Klubi, fintech de consórcio que proporciona uma experiência 100% digital, simples, transparente e segura, tem 15 vagas nas áreas de tecnologia, produto e comercial.

São 12 vagas para Consultor e Supervisor Comercial, e dus para Engenheiro de Software e 1 para Designer de produto.

Os candidatos e candidatas podem enviar o currículo com o título da área de interesse para o email: [email protected]

NAGRO

A Nagro, uma fintech voltada para o setor do agronegócio e focada em resolver os gargalos de financiamento dos produtores rurais, está com oito vagas abertas, com destaque para a oportunidade no time de tecnologia com posição para a realização do trabalho remoto, para Desenvolvedor(a) Back End NodeJs.

Além disso, para a sede da empresa em Uberlândia (MG) estão abertas vagas para Designer de Produtos Digitais Pleno (UI Designer), Analista de Atendimento Júnior, Gestor de Tráfego Pleno, Analista de Marketing Pleno (Designer), Advogado Pleno e Analista de Crédito.

Os interessados podem se candidatar para as vagas e ter acesso aos detalhes de cada posição no link.

Pixter

A Pixter, empresa de transformação digital focada em desenvolver soluções inovadoras com a mais alta tecnologia do Vale do Silício, está com 50 vagas abertas para desenvolvedor NodeJS, ReactJS, React Native e Scrum Master.

As oportunidades são para trabalhar de forma 100% remota. Para saber mais e se candidatar basta acessar o LinkedIn ou o site da Pixter.

RESERVA

A Reserva, empresa do grupo AR&Co, está com vagas extras de Natal abertas para atuação como Vendedor e Auxiliar de Loja.

As inscrições devem ser feitas através do formulário que está disponível neste link. A Reserva é a única empresa brasileira no ranking das mais inovadoras do mundo, de acordo com a Revista Fast Company.

A marca também carrega três importantes selos: Empresa B, ABVTEX e Capitalismo Consciente.

RoutEasy

A RoutEasy, startup de tecnologia que atua no planejamento, controle operacional e gerencial de rotas complexas de entregas e logística, está com sete vagas abertas, sendo para Fullstack Senior, DevOps, Product Manager, Product Designer Pleno, QA Pleno, Customer Success Analyst Senior e Analista de suporte. Podem se candidatar profissionais das áreas de administração, logística, IT, comunicação - entre outras.

Para ter acesso a mais informações sobre as oportunidades e se candidatar, basta acessar o Linkedin ou site da RoutEasy.

TRIO

A Trio é uma techfin que tem como objetivo atuar lado a lado com empresas e instituições financeiras de todos os tamanhos para construir melhores experiências a partir do acesso e enriquecimento de dados está com uma vaga para Software Engineer Backend em regime de trabalho remoto, sendo que a empresa fica em Curitiba.

Na posição, o profissional irá participar de todo o processo de desenvolvimento, evolução da infraestrutura core e na entrega de serviços que sejam confiáveis, escaláveis e seguros.

Entre os desafios estão a construção e manutenção de APIs, serviços distribuídos, aplicações em tempo real, alta disponibilidade e alto throughput. Para se candidatar, acesse o link.

UNIKE

A UNIKE Technologies, primeira FricTech do mundo e que utiliza tecnologias como inteligência artificial, visão computacional, autenticação/identificação através de biometrias para melhorar a experiência das pessoas em suas diversas jornadas do dia a dia, está com sete vagas abertas para moradores de São Paulo atuarem em modelo híbrido.

Os cargos disponíveis são para Head Pay, Compliance, Devops Engineer, Project Manager, Gerente de Operação e Desenvolvedor Full Stack. Os interessados devem enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected]

Wise & Trust

A Wise & Trust, science-driven venture builder, está com cinco vagas, sendo uma para Relacionamento com Investidores, outra para Analista Quantitativo Júnior, e três vagas de estágio para os departamentos de marketing, análise quantitativa, e operações comerciais.

Podem se candidatar profissionais das áreas administração, comunicação, marketing, matemática, física, engenharia - entre outras -, interessados em tecnologia, inovação e mercado financeiro.

Para conferir mais informações sobre as oportunidades e se cadastrar, basta acessar o LinkedIn da Wise & Trust.

