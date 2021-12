Aadesam lança processo seletivo para contratar 114 profissionais no AM

Os selecionados vão atuar no apoio ao fortalecimento das estratégias dos direitos da pessoa com deficiência (PcD). | Foto: Lucas Avinte/Aadesam

Manaus (AM) - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam) lançou o edital para o Processo Seletivo Simplificado para contratatar 114 profissionais pelo período de dois anos. O PSS visa contratar profissionais para atuação no projeto Amazonas Mais Inclusão, celebrado em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Os selecionados vão atuar no apoio ao fortalecimento das estratégias dos direitos da pessoa com deficiência (PcD).

" As ações do projeto objetivam promover a proteção social das pessoas com deficiência e seus familiares, por meio de atividades de esporte e lazer, acesso à cidadania, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. " Alessandro Pereira, gestor de projetos da Agência

Vagas disponíveis

São 103 vagas de ampla concorrência e 11 vagas para pessoas com deficiência, divididas entre os cargos de cargos de Psicólogo, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Técnico Paradesporto, Pedagogo, Técnico em Enfermagem, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional.

As vagas são para os para atuação em Manaus e nas calhas do estado do Amazonas: Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Ipixuna, Manicoré, Maraã, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e Manaus.



Inscrições

As inscrições iniciaram na quarta-feira (1º/12) e devem ser realizadas até o dia 14 de dezembro. Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de pagamento devem fazer sua solicitação até hoje (02/12).

O edital completo pode ser conferido no site oficial da Aadesam ( www.aades.am.gov.br ) na aba “Processos Seletivos”.

