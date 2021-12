Procurando emprego? Confira 97 vagas de emprego em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os desempregados de Manaus terão cerca de 97 oportunidades de emprego distribuídas em diversas áreas, nesta segunda-feira (20), 8h às 17h.

Os interessados devem validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro, ou o Portal do Trabalhador: www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Além disso, que quiser ir até o Sine, deverá realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Atividades – Fazer capinagem, plantação, roçagem, adubagem de plantas, cuidar da criação de aves e serviços básicos de manutenção.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Residir no bairro Tarumã ou adjacências: Santa Etelvina, Colônia Santo Antônio, Novo Israel e Terra Nova.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB”;

Atividades – Executar e supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos; realizar serviços internos na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades - Atuar na confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, produção de salgados diversos e confeitaria seca, criação e desenvolvimento de novas receitas. Responsável pelo setor de produção.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Consultor Técnico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, informática com experiência em alimentação de planilhas em Excel e atendimento ao cliente. Diferencial ter conhecimento em mecânica automotiva;

Atividades – Atendimento ao cliente, funções administrativas, registro dos carros na oficina.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Mecânica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração informal;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, conhecimento em manutenção mecânica. Diferencial ter cursado ou concluído técnico em mecânica;

Atividades – Atendimento ao cliente, registro dos carros na oficina e suporte na manutenção de veículos.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Designer Gráfico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar na criação de materiais gráficos de comunicação visual, como banners, catálogos, panfletos, dentre outros. Desenvolver logotipos e definir diagramação, na seleção de letras para textos e tratamento de imagens.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento do Pacote Office;

Atividades – Fazer conferência de mercadorias, auxiliar nas operações de recebimento de mercadorias, embalagens de produtos vendidos para o cliente na loja ou expedição, controlar e contar o estoque e a entrada e saída de materiais.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar na confecção e montagem de tubulações, assentamento de bombas, através do uso de maçarico, solda elétrica e máquinas de perfuração, desbaste ou corte. Fazer corte, acabamento, pintura e instalação nas obras. Realizar a fabricação ou reparação de escadas, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço. Executar recorte, modelagem e trabalho em barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar peças, bases e componentes.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pintor de Estruturas Metálicas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Limpar as superfícies, escovando-as, lixando-as ou retirando a pintura velha ou das partes danificadas com raspadeiras, solventes e jatos de ar, para eliminar resíduos. Lixar e retocar falhas e emendas para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Montagem de móveis em geral.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar pintura e acabamento em geral, revestimentos, montagem de forros, montagem de esquadrias, serviços de hidráulica e instalações elétricas simples.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Administração ou Marketing;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimentos com compras industrial, e cursos de pacotes Office;

Atividades – Acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento. Acompanhar negociação de preços e prazos de entrega e estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico de Informática

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico de Informática, e conhecimento em redes de computadores. Diferencial Carteira Nacional de Habilitação “A”;

Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até o dia 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar matéria prima, remanejamento para o estoque e realizar o 5s.

Vaga disponível até o dia 24/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 24/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Mecânico de Refrigeração Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Necessário conhecimento em automação;

Atividades – Realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, Split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até o dia 24/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Estacionamento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Dar orientação a clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio (conhecimento em linguagem de código Q) e apoio em guichê.

Vaga disponível até o dia 24/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Gerente de Estacionamento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento. Escalar as equipes, definindo prioridades e coordenando as operações do tráfego para garantir fluidez.

Vaga disponível até o dia 24/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Programador de Manutenção

Escolaridade – Ensino superior em Engenharia Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Acompanhar planos de manutenções corretivas e preventivas, levantamento de pendencias, solicitação de compras, planejamento de ordem de serviços de manutenção preventiva e corretiva e elaboração de listas de materiais.

Vaga disponível até o dia 23/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Cursos de refrigeração e elétrica básica; será diferencial ter curso Técnico em Refrigeração;

Atividades – Realizar manutenção e instalação de Split de 12.000 btus a 60.000 btus, auxiliar o técnico em manutenção de Chiller, AHU, Torre de resfriamento e outros.

Vaga disponível até o dia 23/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar área Externa e interna da empresa.

Vaga disponível até o dia 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" dentro do prazo de validade;

Atividades – Acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais.

Vaga disponível até o dia 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Cozinha - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar equipe de cozinha, verificação da qualidade e apresentação dos pratos.

Vaga disponível até o dia 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência em vendas de eletrônicos;

Atividades – Promover vendas, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até o dia 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Garçom

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Servir os alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, organizar e limpar as mesas e cadeiras no restaurante e eventos do local.

Vaga disponível até o dia 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





1 vaga - Técnico eletrotécnico

Escolaridade: Ensino Técnico em Eletrotécnica ou Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Necessário possuir curso técnico em eletrotécnico ou elétrica industrial, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

3 vagas - Auxiliar de arquitetura

Escolaridade: Ensino Superior cursando Arquitetura a partir do 4º período;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com conhecimento e noção multidimensional do espaço, abstração, AutoCad, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

1 vaga - Assistente administrativo

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em fechamento de folha de pagamento e suas atribuições, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

1 vaga - Operador de caixa

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável curso de Informática básica, Atendimento ao Público, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.





1 vaga - Operador de empilhadeira

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-11, Operador de Empilhadeira, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

3 vagas - Costureira

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em máquina reta industrial, boa comunicação, facilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.





1 vaga - Agente de monitoramento

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função CFTV, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

1 vaga - Agente de portaria

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Agente de Portaria ou Vigilante atualizados, CNH categoria "A" e moto própria, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e de viagem, documentação completa e currículo atualizado.

13 vagas - Motorista urbano

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E”, obrigatório curso de direção preventiva e curso de transporte coletivo de passageiros, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.





1 vaga - Auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas, curso de informática, CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

11 vagas - Assistente operacional (PcD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Desejável vivência em atendimento ao público, recebimento, conferência e reposição de mercadorias, organização de produtos na loja e estoque, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

