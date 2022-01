85 vagas de emprego são ofertadas pelo Sine Manaus nesta segunda (03)

Os candidatos interessados devem fazer agendamento por meio do link: https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento. As pessoas que não conseguirem realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida podem comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O Sine Manaus oferecerá 85 vagas de emprego em várias áreas, nesta segunda-feira (3), das 8h às 17h (veja lista de cargos abaixo).



Os candidatos interessados devem fazer agendamento por meio do link: https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento. As pessoas que não conseguirem realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida podem comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

No dia do atendimento, o candidato precisa levar currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Para participar do processo, o candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira as vagas:

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em restaurante e buffet self-service;

Atividades – Planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manutenção preventiva e corretiva de jardins, corte e poda.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação "B";

Atividades – Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de Ar tipo SPLIT. Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de AR FANCOIL, VRF e Chiller.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Dominar todos os tipos de solda e auxiliar na revisão da solda.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva.

Vagas em andamento – 80

2 vagas – Técnico em Informática

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso Técnico de Informática e conhecimento em redes de computadores. Diferencial Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A”;

Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 Vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento com Chopperia;

Atividades – Elaborar projetos de sistemas de refrigeração e climatização, realiza instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e aplica testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Alimentador de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado;

Atividades – Auxiliar no processo produtivo; tarefas diversas.

Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando Administração ou Logística;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado;

Atividades – Auxiliar no controle das planilhas de planejamento de consumo de materiais e uso de equipamentos.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

6 vagas – Padeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para confeccionar a massa.

Vaga disponível até 4/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento com Máquinas Cilindro;

Atividades – Auxiliar o Padeiro no preparo de pães, salgados, massas, fabricação de pães e bolos e controlar a qualidade dos alimentos.

Vaga disponível até 3/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Preparação de Massas e comidas regionais e internacionais.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Auxiliar na preparação de massas e comidas regionais e internacionais e serviços no geral.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Camareira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Arrumação, limpeza e conservação.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Preparar massas e salgados.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar nas atividades de limpeza e conservação de instalações.

Vaga disponível até 6/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Desoneração da folha para 17 setores é prorrogada até 2023

Governo federal divulga balanço sobre mil dias de gestão



Sine Manaus oferta 83 vagas de emprego nesta quarta-feira (29)