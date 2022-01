Veja 44 vagas de empregos do Sine-AM nesta terça-feira (4)

As vagas são para várias áreas de atuação | Foto: Divulgação

Amazonas - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 44 vagas de emprego para esta terça-feira (4).

01 VAGA: BARTENDER

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento no preparo de drinques em geral, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras a gás ou elétricas, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em mecânica e manutenção preventiva e corretiva de em refrigeração em geral, ter curso de NR35, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE COMPRAS SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis e áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento no setor de compras, domínio avançado em Excel, elaboração de relatórios, cotação, análise de custos, preparação de orçamento, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis e áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Com amplo conhecimento na área orçamentária, análise de custos, alocação fiscal e preparação de orçamento, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: INSTALADOR DE ACM

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área, conhecimento em instalação de fachadas em ACM, corte, dobra e montagem de estruturas metálicas, manuseio de ferramentas como furadeira elétrica, furadeira de impacto, serra tupia, esmerilhadeira, andaimes e escadas; ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE INSTALAÇÃO DE ACM

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em instalação de fachadas, saber manusear ferramentas como furadeira elétrica, furadeira de impacto, serra tupia, esmerilhadeira, andaimes e escadas; ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento no preparo de pizzas e massas em geral, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, em elétrica e eletrônica automotiva, conhecimento em informática, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração e áreas afins; com experiência na área

OBS: Com experiência na função, prática em rotinas de compras em geral, conhecimento avançado em Excel, conhecimento em MRP, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, prática em marcenaria em geral, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CARTAZISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS: Com experiência na função, prática em confecção de anúncios internos e externos de comunicação visual, confecção manual de cartazes, letreiros e faixas, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em pintura em geral, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter vivência em obras de construção civil, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em carpintaria em geral, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E”; obrigatório curso de direção preventiva e curso de transporte coletivo de passageiros, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência.

OBS: Desejável conhecimento em vendas e atendimento ao cliente, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas e informática, ter CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.





