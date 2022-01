Quer começar o ano trabalhando? Confira 119 vagas de emprego em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Quer começar o ano empregado? O Sine Manaus está ofertando 119 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (5), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

2 vagas – Operador de empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir o Curso NR 11 (transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais) atualizado, e que morem nas redondezas da zona Leste de Manaus.

Atividades – Organizar carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não–conforme. Realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até 9/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em edificações

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de técnico de edificações;

Atividades – Controle de projetos, rotinas administrativas, produção de módulos. Obrigatório possuir curso de técnico de edificações.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

2 vagas – Assistente administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar processos da área administrativa, auxiliando na organização de arquivos, controle de correspondências, emissão ou lançamento de nota fiscal, elaboração de planilhas e relatórios gerenciais.

Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Operador de estacionamento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Dar orientação aos clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio e apoio em guichê.

Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor de estacionamento

Escolaridade – Ensino superior completo em qualquer área;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento, realizar escala das equipes definindo as prioridades e coordenando as operações do tráfego para garanti a fluidez.

Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico de refrigeração

Escolaridade – Ensino técnico em mecânico de refrigeração completo

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Professor de educação física

Escolaridade – Ensino superior completo em Educação Física

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atividades recreativas com alunos da educação infantil.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor de delivery

Escolaridade – Ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – Seis na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas.

Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Líder de atendimento

Escolaridade – Ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – Seis na carteira de trabalho;

Atividades – Responsável por supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas, gerando valor e sustentabilidade dos resultados.

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de Operador de Caixa.

Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atendimento com cortesia e presteza a partir da recepção e direcionamento dos clientes, a fim de garantir a organização do salão, conforto e comodidade.

Requisitos obrigatórios - ter curso de atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Cumim

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar o atendimento de forma cortês a partir do auxílio à equipe de atendimento do salão com a disposição adequada de utensílios e suporte em servir refeições, sobremesas e bebidas sob demanda, limpeza e organização.

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário.

Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 102

2 vagas – Técnico em informática

Escolaridade –Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso Técnico de Informática e conhecimento em redes de computadores. Diferencial Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A”;

Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

3 vagas – Alimentador de produção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado;

Atividades – Auxiliar no processo produtivo, tarefas diversas.

Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando Administração ou Logística;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado;

Atividades – Auxiliar no controle das planilhas de planejamento de consumo de materiais e uso de equipamentos.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

6 vagas – Padeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Separa os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para confeccionar a massa.

Vaga disponível até 6/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar de padeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados, bolos e controlar a qualidade dos alimentos.

Vaga disponível até 8/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Preparação de massas e comidas regionais e internacionais.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de cozinha

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Auxiliar na preparação de massas e comidas regionais e internacionais e serviços no geral.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Camareira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Arrumação limpeza e conservação.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – Ensino médio completo

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de trabalhar em área remota (Autazes), em regime de escala e alojamento.

Atividades – Preparar massas, salgados.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar nas atividades de limpeza e conservação de instalações.

Vaga disponível até 6/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em restaurante e buffet self service;

Atividades – Planejar cardápios e elaborar o pré–preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação "B";

Atividades – Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar tipo Split. Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar Fancoil, VRF e Chiller.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Secretaria Executiva

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar no apoio ao diretor, organizar agenda, correspondências, comunicados e organizar notas fiscais, compromissos e horários de reuniões.

Vaga disponível até 5/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento e acabamento com móveis planejado

*Com informações da assessoria

