Manaus oferta mais de 500 vagas de emprego na primeira semana de 2022

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, já ofertou 554 vagas de emprego em diversas áreas de atuação na primeira semana de janeiro de 2022.

Os números apresentam uma alta de 2.030% se comparados com o mesmo período do ano passado, quando foram oportunizadas apenas 26 vagas.

Para o secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Radyr Júnior, à época, a baixa demanda no período foi em decorrência do cenário crítico de Covid-19 que o Amazonas passou.

" Tivemos uma baixa procura, mas isso já era esperado para aquele momento. Mesmo assim, fechamos 2021 com 66% do índice de encaminhamento. O cenário atual é muito melhor. Começar 2022 oportunizando distribuição de renda e empregabilidade é projetar grandes oportunidades. " Radyr Júnior, secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação

Segundo o levantamento, a área administrativa e o comércio em geral são as mais procuradas, como a de auxiliar administrativo, consultor de vendas, vigilante, entre outros.

Vagas voltadas à tecnologia da informação e saúde são as que menos têm adesão por aqueles que procuram as três unidades do Sine Manaus. Os salários são de até 2.400.

Uma das principais dificuldades encontradas para o não preenchimento das vagas está ligada à falta de capacitação para determinado segmento.

Sendo assim, a Semtepi oferece cursos para habilitar os candidatos no preenchimento das vagas.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.



