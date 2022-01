Confira 134 vagas de emprego nesta terça (11) em Manaus

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus | Foto: João Viana / Semcom

Manaus (AM) - O Sine Manaus oferta 134 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça–feira, (11), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140–0671, de segunda a sexta–feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça–feira:



Vagas novas – 36

1 vaga – Agente de portaria

Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando Administração;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir pacote office, domínio de planilhas no Excel, curso de atendimento ao cliente, curso de Agente de Portaria ou Vigilante, conhecimento em ISO.

Atividades – Realizar controle de documentação de movimentação de entrada e saída de materiais e carga do grupo, conferência dos caminhões e nas boleias, quando das saídas e entradas da empresa.

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em refrigeração

Escolaridade – Ensino técnico em refrigeração industrial;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB”; diferencial: ter trabalhado com refrigeração;

Atividades – Manutenção de freezer, expositores e câmaras frigoríficas.

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de manutenção de refrigeração

Escolaridade – Ensino técnico em refrigeração industrial;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manutenções em frios que trabalhe com montagem e desmontagem de compressor bitzer.

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de vendas – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Desenvolver estratégias de vendas, com o intuito de expandir a visibilidade da marca, bem como trabalhar a sua popularidade e publicidade.

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista carreteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Mopp atualizado, direção defensiva e curso de informática básica;

Atividades – Conduzir e manobrar veículos tracionados e containers e cargas soltas para movimentação.

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de manutenção

Escolaridade – Ensino técnico em mecânica;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – cursos de NR–10, (segurança em instalações e serviços com eletricidade) NR–12, (segurança no trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR–13 (Inspeção de Segurança em Caldeiras e Vasos de Pressão) e NR–35 (segurança no trabalho em altura) atualizados. Ter disponibilidade de horário. Diferencial: ter conhecimento na área de plásticos.

Atividades – Realizar manutenção corretiva e preventiva de máquinas, bem como instalar equipamentos em geral, vivenciar o programa 5S, boas práticas de fabricação, zelar por suas ferramentas de manutenção, cumprir cronograma de manutenção preventiva sob sua responsabilidade.

Efetuar manutenção preventiva, corretiva e emergencial em partes mecânicas utilizando diagramas e desenhos técnico;

Realizar levantamento de anomalias e melhorias para os equipamentos das linhas produtivas;

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor de consórcio

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Vendas de consórcios, prospecção de clientes, vendas externas.

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Instalador de purificador de água

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao público e instalar purificador de água;

Requisitos obrigatórios – Possuir carteira nacional de habilitação categoria A e B dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR–11 atualizado e carteira nacional de habilitação categoria B dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Armazenar os produtos conforme padrão de armazenagem;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de operador de empilhadeira atualizado.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Armazenar os produtos conforme padrão de armazenagem;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de operador de empilhadeira atualizado e carteira nacional de habilitação categoria B dentro do prazo de validade. Obrigatório que os candidatos residam nos seguintes Bairros: Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Santa Etelvina, Nova Cidade, Zumbi, Coroado, Cidade Nova, Riacho Doce e Campos Salles.

Vaga disponível até o dia 13/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em andamento – 98

1 vaga – Montador de móveis planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento e acabamento com móveis planejados sofisticados.

Atividades – Atuar na área de montagem e desmontagem conforme normas e projeto técnico.

Vaga disponível até 13/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Pintor industrial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiências com pinturas a pó de peças de ferro, alumínio ou metais;

Atividades – Atuar na aplicação de pinturas anticorrosivas em estruturas de metal diversas.

Vaga disponível até 15/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário, saber realizar paisagismo e replantio de arvores;

Atividades – Realizar, a capinagem, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento. Preparar as sementes. Fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem. Requisito o material necessário ao trabalho.

Vaga disponível até 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Meio oficial de extrusão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Conferir as dimensões especificadas; leitura de instrumentos da máquina e registro de processos de qualidade.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

40 vagas – Operador de extrusão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Operar máquinas de Extrusão, ajustar dimensões do produto de acordo com a produção e controlar parâmetros do processo.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Líder de extrusão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Organizar e distribuir a equipe; acompanhar as ordens de produção X programação e responder análise crítica.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao público, abrir protocolos via sistema, analisar e encaminhar documentos, atendimento telefônico e arquivar documentos.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de estacionamento

Escolaridade – Ensino superior completo em qualquer área;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento, realizar escala das equipes definindo as prioridades e coordenando as operações do tráfego para garantir a fluidez.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de refrigeração

Escolaridade – Ensino técnico em mecânico de refrigeração completo

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de delivery

Escolaridade – Ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de atendimento

Escolaridade – Ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Responsável por supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas, gerando valor e sustentabilidade dos resultados.

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de operador de caixa.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Cumim

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar o atendimento de forma cortês através do auxílio à equipe de atendimento do salão com a disposição adequada de utensílios e suporte em servir refeições, sobremesas e bebidas sob demanda, limpeza e organização.

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de máquina sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros e qualidade das mesmas, posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, manter a higiene do local, anotar as aparas, verificar resistência do material, encher o balão da máquina, toca teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de telemarketing

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atendimento via telefone com o cliente, controlar os registros das chamadas e realizar prospecção de novos clientes.

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com atendimento ao cliente e ter o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de caminhão poliguincho

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar entregas e coletas de caçambas estacionárias (caixas de entulho) com caminhão poliguincho.

Vaga disponível até o dia 12/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar entregas.

Vaga disponível até o dia 14/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de linha de produção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Alimentar a máquina extrusora com matéria prima, evitando perdas e inventários de produção, realizar as tarefas indicadas pelo operador e separar os produtos defeituosos para amostragem de não conformidade.

Requisitos obrigatórios – Possuir os cursos de NR12, NR35 e metrologia, atualizados.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de depósito – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manusear empilhadeira transportando os produtos para o estoque.

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de Operador de Empilhadeira Atualizado.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Recepcionar os clientes, servir alimentos e bebidas, organizar mesas para serviços de refeições, anotar pedidos, servir drinques e bebidas.

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade para viagens.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de cozinha

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Planejar, supervisionar os serviços da cozinha, planejar e elaborar os cardápios de acordo com as necessidades, conferindo a disponibilidade dos ingredientes necessários e providenciar a substituição de itens em falta.

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade para viagens.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

Leia mais:

Sine Amazonas divulga 187 vagas de emprego nesta segunda-feira (10)

Sine Manaus oferta 142 vagas de emprego nesta segunda (10); veja