Semed em Manaus divulga resultado de seleção de 400 educadores

A partir da data de publicação dos resultados, os candidatos terão o prazo de dois dias para recurso. | Foto: Cleomir Santos/Semed

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Prefeitura de Manaus, divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS), com total de 400 vagas para educadores, de acordo com a publicação no Diário Oficial do Município (DOM) dessa segunda-feira, 17/1, Edição nº 5.265.

Foram destinadas 300 vagas, visando à contratação de professor substituto para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 100 para pedagogo nas unidades de ensino localizadas nas zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Leste I, Leste II e rural (rodoviária e ribeirinha).

A partir da data de publicação dos resultados, os candidatos terão o prazo de dois dias para recurso (terça e quarta, 18/1 e 19/1), por meio do link: http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed , acessando a opção “interposição de recursos”.



Após esse período, a comissão do PSS vai apreciar os recursos interpostos pelos candidatos que se sentiram prejudicados.

O resultado dos recursos será publicado junto com a homologação do Processo Seletivo. As convocações serão de acordo com a necessidade da secretaria. O Processo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O subsecretário de Administração e Finanças da Semed, Lourival Praia, explicou o trabalho realizado pela secretaria de oportunizar o processo para os educadores integrarem a rede municipal de ensino, mas dentro das exigências de uma educação de qualidade no município de Manaus, determinada pelo prefeito David Almeida.

" É um processo seletivo muito importante para a Semed. São 400 profissionais que vão melhorar a atuação pedagógica da nossa rede. Tivemos aproximadamente 10 mil pessoas inscritas, e essa metodologia de seleção foi isenta, sendo usado o sistema de inteligência artificial, que conta com uma comissão bem isenta para a definição em caso de empate. Nós trabalhamos os selecionados de forma muito correta, isso é muito importante para termos profissionais de qualidade. " Lourival Praia, subsecretário de Administração e Finanças da Semed

Para o chefe de Divisão de Pessoal, Thiago dos Santos Correia, o processo destaca o trabalho pela divisão na questão do PSS, mas, principalmente, os futuros profissionais de educação que vão fazer parte da rede municipal no processo de ensino aprendizagem.

" O processo seletivo foi realizado para essas áreas e zonas, porque não temos mais candidatos no Cadastro de Reserva do Concurso Público de 2017, que está vigente até 24 de janeiro de 2023. O PSS é uma seleção emergencial, algo para socorrer a secretaria, que tem como principal objetivo levar educação de qualidade para a cidade de Manaus. A divisão de Pessoal, que é o setor que organiza o processo, é formada por uma equipe comprometida com nosso principal foco, que são os alunos. " Thiago dos Santos Correia, chefe de Divisão de Pessoal

Leia mais:

Cetam divulga aprovados em cursos técnicos e especializações técnicas

SSP garante segurança no 1° dia da reaplicação do Enem no AM