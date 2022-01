Desempregado? Confira 230 vagas de emprego em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Cerca de 230 oportunidades de emprego estão disponíveis em várias áreas de atuação no Sine Manaus, nesta sexta–feira (21), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Devido o decreto nº 5.223/2022 os atendimentos presenciais só vão ocorrer por meio de agendamento que pode ser feito pelos números: (92) 98842-204 e 98842-4721, Sine Constantino Nery; e (92) 98842-1104 e 98842-1107, Sine shopping Phelippe Daou. Os atendimentos do posto da galeria Espírito Santo, no Centro, estarão suspensos por 15 dias.

Vagas ofertadas para esta sexta–feira:

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – técnico em Elétrica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva corretiva; Instalação de quadro de distribuição de força; analisar o consumo de energia.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D dentro do prazo de validade, curso Mopp, direção preventiva ou defensiva atualizados.

Atividades – realizar checklist, acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Manutenção

Escolaridade – técnico em Mecânica ou Elétrica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, preditivas, corretivas e revisões; manter o sistema de refrigeração da unidade em perfeitas condições de funcionamento necessárias; zelar pelos custos relacionados à manutenção, bem como pelo consumo de água, luz, etc.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica e Avançada.

Atividades – atendimento ao público, recebimento, preparação e embalo de lanches para delivery e balcão e limpeza de equipamentos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.





1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve estar cursando a partir do 2° período;

Atividades – noções contábeis, lançamentos e classificação.

Vaga disponível até 21/01/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino superior completo em Design Gráfico;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – elaborar conceitos visuais e projetos gráficos; realizar a diagramação de documentos; criação de artes de comunicação visual on-line e off–line.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Promob;

Atividades – elaborar projetos de acordo com o plano de necessidades de briefing realizado pelo consultor; revisão e análise estrutural de projeto; colocar ferragens, furações, usinagens e demais acabamentos e detalhes e construtividade quando necessário; ajustes de projeto e renderização.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Medidor de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – medição física de ambientes do imóvel do cliente; desenho e registro dessas medições em documentação; que ele possa entregar medidas digitalizadas;

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Conferente de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – verificando a viabilidade de fabricação de acordo com os padrões estabelecidos por meio do Promob, certificando–se que não haverá qualquer inconsistência que impossibilite a produção e montagem; realizar conferência de medidas na casa do cliente visita técnica; desenvolver caderno técnico; desenvolver guia de montagens envio de projetos para fábrica.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Supervisor de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Arquitetura;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar acompanhamento com cliente, supervisionar montadores, fechar contratos.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – captação de novos clientes; emissão de propostas comerciais, visitas e prospecção e manutenção de clientes; relatórios de visitas, elaboração de cronograma de visitas.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos NR-35 (segurança no trabalho em altura) e NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeiras, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos técnicos em Elétrica, Eletrônica, Automação, Instrumentação;

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas das máquinas da linha de produção e da área de utilidades, substituindo componentes necessários, visando a correção.

Vaga disponível até 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Promob;

Atividades – execução de projetos de confecção de modulados planejados; designer de interiores.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso para utilização de ferramentas manuais, martelete pneumático, serra circular;

Atividades - preparar o local de trabalho, montar em série ou a unidade e instalar móveis e artefatos de madeira.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais através de processos manuais.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – fabricação e costura de tecidos refletivos.

Vaga disponível até 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – controlar os parâmetros e qualidade das mesmas, posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, manter a higiene do local, anotar as aparas, verificar resistência do material, encher o balão da máquina, toca teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Depósito – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.

Vaga disponível até o dia 21/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “A” dentro do prazo de validade e moto própria;

Atividades – projetar e desenvolver estratégias de vendas.

*Com informações da assessoria

