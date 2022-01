Está desempregado? Veja vagas disponíveis nesta quarta (26) no AM

As vagas são para várias áreas de atuação | Foto: divulgação

Amazonas - Está em busca de se recolocar no mercado de trabalho? O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 40 vagas de emprego para esta quarta-feira (26).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: ENCARREGADO (A) DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE CONTRATOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em análise de contratos e procedimentos contratuais em geral, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: INSTRUMENTISTA INDUSTRIAL

Escolaridade: Técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica ou Automação Industrial;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em ajustes e monitoramento de maquinário industrial em geral, ter disponibilidade para trabalhar em escala em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalhar em escala em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR COMERCIAL (MUNICÍPIO DE COARI)

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ser residente do município de Coari, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viajar,

documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE MOTORES DE POPA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em manutenção de motores de popa multimarcas, cursos em mecânica de motores a diesel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE T.I

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em suporte Help Desk, ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter moto própria e CNH categoria “A” devidamente regularizadas, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência ou primeiro emprego.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: ASSISTENTE OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Confira mais de 300 vagas de emprego disponíveis no AM nesta segunda

Desempregado? Confira 230 vagas de emprego em Manaus