Saque de R$ 1.045 do FGTS começa no dia 15 de junho

Manaus - Os trabalhadores poderão sacar o valor de até R$ 1.045 do FGTS a partir do dia 15 de junho. Calendário do pagamento foi adiantado e medida foi uma forma encontrada pelo governo para ajudar os trabalhadores que tiveram perda de renda na pandemia. O calendário ainda será divulgado pela Caixa. Brasileiros poderão sacar o valor até 31 de dezembro de 2020.

A expectativa do governo é que cerca de 60,8 milhões de pessoas sejam beneficiadas e que sejam sacados do fundo 36,2 bilhões de reais. A estimativa é que cerca de 80% das contas do FGTS sejam zeradas com o saque.

Quem pode sacar?

Poderá sacar o FGTS qualquer pessoa que tenha conta ativa ou inativa. Mas diferentemente do saque imediato no ano passado, o total liberado agora é pelo total de contas. Ninguém poderá sacar mais de R$ 1.045, ainda que tenha duas ou três contas com valores maiores.

Quem não retirou os recursos liberados no ano passado não poderá sacar os recursos agora em conjunto com o valor de R$ 1.045. O prazo para o saque imediato, previsto na Lei nº 13.932, publicada em 2019, expirou em 31 de março.

PIS/Pasep

O governo liberou novo calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2019 com carteira assinada. De acordo com o texto publicado, as retiradas poderão ocorrer a partir do mês que vem, no dia 16. Os saques vão seguir até 30 de junho de 2021.

Quanto você pode receber? Para ter direito aos valores, o trabalhador deverá atender a alguns requisitos, como por exemplo, ter recebido em média até dois salários mínimos mensais. O valor pago pode chegar a até um salário mínimo (R$ 1.045, em 2020) e varia conforme o tempo de trabalho.

Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do mínimo, hoje no valor de R$87,08.

Como saber se tenho direito?

PIS (trabalhador de empresa privada): no Aplicativo Caixa Trabalhador no site da caixa ( www.caixa.gov.br/PIS ), clique em “Consultar pagamento” pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público): pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos)