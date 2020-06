Saiba quanto você pode sacar do FGTS emergencial

Manaus - Quem deseja sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já pode consultar o valor por meio do site ou o telefone 111. Trabalhadores serão contemplados com até R$ 1.045 e devem consultar o calendário para ver quando terão acesso ao benefício.

Para saber se você tem direito, basta acessar este link . Os valores estarão disponíveis nas contas a partir da próxima segunda-feira (29) e para saque e transferência a partir de 25 de julho para nascidos em janeiro.

O saque emergencial do FGTS faz parte das medidas de enfrentamento aos impactos econômicos causados por causa da pandemia do coronavírus. A medida prevê a liberação de R$ 37,8 bilhões para cerca de 60 milhões de trabalhadores.

O dinheiro poderá recebido por titulares de contas do FGTS com saldo disponível (ativas ou não). O benefício é recebido de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

Os depósitos do FGTS serão feitos em poupança digital no aplicativo Caixa Tem. Por meio do aplicativos, é possível pagar boletos, emitir cartão de débito virtual para fazer compras ou usar um QR Code para pagamento em maquininhas de cartão.

O FGTS estará disponível para ser movimentado por 90 dias. Se não for sacado, o dinheiro volta para a conta do fundo.Para baixar o aplicativo, basta acessar este link pa

para celulares Android e este link para celulares iOS. O saque em espécie pode ser feito em terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas, de acordo com os calendários.

Calendário de depósitos do FGTS

Nascidos em janeiro – 29/06

Nascidos em fevereiro – 06/07

Nascidos em março – 13/07

Nascidos em abril – 20/07

Nascidos em maio – 27/07

Nascidos em junho – 03/08

Nascidos em julho – 10/08

Nascidos em agosto – 24/08

Nascidos em setembro – 31/08

Nascidos em outubro – 08/09

Nascidos em novembro – 14/09

Nascidos em dezembro – 21/09

Confira o calendário de saques e transferência

Nascidos em janeiro – 25/07

Nascidos em fevereiro – 08/08

Nascidos em março – 22/08

Nascidos em abril – 05/09

Nascidos em maio – 19/09

Nascidos em junho – 03/10

Nascidos em julho – 17/10

Nascidos em agosto – 17/10

Nascidos em setembro – 31/10

Nascidos em outubro – 31/10

Nascidos em novembro – 14/11

Nascidos em dezembro – 14/11

Leia Mais

Veja o calendário da 3ª parcela do auxílio para quem é Bolsa Família