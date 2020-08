Vale a pena sacar os R$ 1.045 liberados do FGTS?

Manaus - Durante o período de pandemia, a economia mundial entrou em crise. No Brasil, o governo federal realizou diversas medidas para tentar contornar este problema e fazer a moeda circular, como a criação do Auxílio Emergencial e a liberação do Saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Neste último, cada trabalhador, com saldo de contas ativas e inativas, terá direito a sacar o valor máximo de R$1.045. Mas, afinal, eis que surge uma dúvida aos trabalhadores: sacar ou não sacar o benefício?

O FGTS é um direito de todo trabalhador brasileiro que tenha contrato de trabalho formal regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), domésticas, trabalhadores temporários, rurais, avulsos, intermitentes, atletas profissionais e os chamados "safreiros", que só trabalham durante a época de colheita. Uma conta é criada no nome do trabalhador e os empregadores depositam 8% do salário do empregado, todos os meses.

Vale a pena sacar o FGTS emergencial?

A possibilidade de sacar o valor pode não ser tão benéfica assim. De acordo com a especialista em Educação Financeira e vice-presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Glauce Galúcio, é necessário que o cidadão avalie a necessidade de realizar o saque do dinheiro que pode fazer falta no futuro.

"Esse é um momento que o trabalhador deve ter muita cautela em suas decisões, diante dos impactos que a economia está sofrendo com pandemia da Covid-19. Só vale realmente a pena optar pelo saque emergencial os trabalhadores que estejam enfrentando necessidades básicas como alimentação e medicamentos", explica. Isso porque o valor que está na conta do FGTS, além de render mais do que outros investimentos no momento, não tem cobrança de Imposto sobre Operações Financeira (IOF) e não tem incidência de Imposto de Renda (IR), o que ajudará bastante nos investimentos a longo prazo.

O FGTS disponibiliza duas possibilidades de saque | Foto: Divulgação

Atenção ao realizar o Saque Aniversário



Glauce explica também que é necessário ter atenção ao realizar o Saque Aniversário, principalmente se ele estiver próximo de completar três anos sem nenhum vínculo empregatício. O Saque Aniversário é outra modalidade do saque do FGTS disponível no mês do aniversário do trabalhador que agora também funcionará excepcionalmente fora deste período.

"Lembrando também que se optar pelo saque aniversário, caso o trabalhador seja demitido, isso inviabilizará ele de receber a totalidade do seu FGTS, e se caso ele estiver próximo de completar três anos de desemprego entra na categoria de inatividade, e recomenda-se que ele aguarde completar esse período, pois terá a vantagem de retirar 100% dos seus rendimentos", explica a Educadora Financeira.

"Não gaste com caprichos"

Para o economista Leonardo Regazzini, a possibilidade de saque é favorável a boa parte da população, que teve a renda reduzida e precisa de auxílio financeiro para conseguir organizar o pagamento de contas básicas e alimentação, por exemplo.

"Se for para gastar com caprichos como comprar roupas, trocar de carro ou comprar uma TV maior, então é melhor deixar o dinheiro por lá mesmo. Acredito que nesse momento favorece, sim. Muita gente teve sua renda muito reduzida. E nem toda despesa pode ser cortada. Algumas pessoas acabaram se endividando, ou tendo dificuldades para pagar prestações. O saque emergencial do FGTS pode ajudar muito nesse sentido", explica Leonardo.

O saldo disponível na conta do FGTS é um dos tipos de investimentos mais rentáveis, geralmente com rendimento de 3% ao ano mais Taxa Referencial (TR). No ano passado o Fundo rendeu um total de 4,9%, equivalente a 0,64% a mais do que a poupança, e neste ano o trabalhador poderá contar ainda com um incremento no valor, devido à distribuição de 66% do lucro do fundo do FGTS de 2019 a todas as pessoas que possuíam saldo positivo na conta até 31 de dezembro do referente ano.

Deixar na conta rende?

O economista também recomenda, para aqueles que quiserem e puderem, deixar o dinheiro na conta do FGTS. "O rendimento do FGTS era relativamente baixo, mas conforme os juros caíram, ele hoje rende mais do que muitos investimentos, como a própria poupança. Se for para investir na poupança também vale mais a pena deixa o dinheiro no FGTS", conta.

O benefício poderá ser retirado em algumas situações como demissão por justa causa, compra de moradia própria, aposentadoria, falecimento do trabalhador e idade igual ou superior a 70 anos. Para saber se você tem direito ao benefício e quando poderá realizar o saque, acesse o site da Caixa Econômica Federal , responsável pela distribuição e organização do benefício, ou o aplicativo FGTS disponível para Android e IOS.

Leia mais

Quer antecipar o saque-aniversário do FGTS? Saiba como

R$ 7,5 bi do FGTS serão creditados em contas: saiba quando receber