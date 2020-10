Como montar um planejamento financeiro

Alexandre Santiago começou a empreender dando aulas de informática e montando computadores, desde então ele deu consultoria, foi professor em diferentes áreas e atuou com administração de empresas. Foi a partir dessa experiência como autônomo que ele despertou o sentimento de cuidar de suas finanças pessoais. "Como minha renda sempre foi muito variável, eu tinha que ter um planejamento financeiro bem definido. Desde os 14 anos, eu já utilizava uma planilha para ter total controle dos ganhos e gastos", explica.

Ele conta que foi fundamental ter esse planejamento para conquistar seus objetivos financeiros. A paixão pelas finanças foi tão grande que, após ajudar amigos e familiares a organizarem seus orçamentos, ele resolveu seguir a carreira de Planejador Financeiro Pessoal.

Para montar um planejamento, Alexandre explica que o primeiro passo é identificar no orçamento limites. Para isso, é importante estabelecer uma média mensal de gastos nas principais categorias de despesa, como alimentação, transportes, serviços e saúde. Para descobrir esse limite é preciso analisar seu estilo de vida, características de consumo e poder aquisitivo.

Ele também frisa que é importante guardar parte da sua renda para montar uma reserva financeira ou realizar investimentos, pensando no curto, médio e longo prazo. "O ideal é que esse planejamento de gastos por categoria some no total, no máximo, 80% da renda, para que os outros 20% possam ser poupados. Mas, como tudo nas finanças, é preciso avaliar cada caso e perfil".

Para fazer esse planejamento e garantir que ele será seguido, Alexandre comenta que a disciplina é fundamental. "Você pode anotar em um caderno, no bloco de notas do celular, em uma planilha de Excel ou em um aplicativo de gestão de finanças. Eu utilizo e indico para os meus clientes o uso da Mobills, plataforma que permite definir essas metas e que envia um alerta quando o usuário atinge o limite de consumo pré-estabelecido".