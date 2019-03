Vídeo: Estudo discute efetividade da Zona Franca de Manaus

Manaus - O Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (CIEAM) apresentou na última sexta-feira (22) um estudo para mostrar a importância da efetividade da Zona Franca de Manaus. A denúncia mostrada pela TV Em Tempo sobre as empresas que depositam diretamente no meio ambiente resíduos sólidos gerados por grandes indústrias em Manaus também entrou em pauta.

O deputado federal Bosco Saraiva, da Comissão de desenvolvimento econômico do Amazonas, tomou conhecimento das denúncias das empresas que estariam poluindo o meio ambiente em Manaus com o descarte irregular de resíduos sólidos e explicou que a situação deve ser analisada com cautela pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Durante o encontro, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, disse que a autarquia deve apurar as denúncias de agressões contra o meio ambiente.

O assunto entrou em pauta durante o encontro do CIEAM e demais convidados como a Federação das Indústrias e outras empresas do Polo Industrial de Manaus.

No encontro foi apresentado um resultado final da pesquisa de estudos de impactos socioeconômicos e ambientais do modelo Zona Franca como contribuição para a defesa dos incentivos fiscais. O estudo foi feito pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

