Webinar mostra processo de transição de empresas para a Indústria 4.0

Manaus - Nesta terça-feira (29), a partir das 15h, será realizando o Webinar INDT, com o tema “Como fazer a transição de sua indústria para a Manufatura 4.0”. Com inscrições gratuitas, o evento on-line é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) em parceria com a Schneider Electric e participação especial da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Considerado um dos temas mais relevantes nos últimos tempos, a Indústria 4.0 chega com o objetivo de disseminar novos princípios e tecnologias e promover ganhos de eficiência e competitividade expressivos, atraentes e cada vez mais urgentes no mercado global.

Atualmente, a maioria das empresas brasileiras ainda está no patamar de indústria 2.0 e muitos desafios ainda precisam ser superados. O fato é que as companhias brasileiras não têm planejamento e ainda deixam a desejar em termos de infraestrutura para poder receber as tecnologias disruptivas da Indústria 4.0, o que representa um abismo em relação a outros países.

Hoje, o custo Brasil de mão-de-obra e a concorrência de fornecedores externos (China) faz com que a indústria nacional tenha que se reinventar no médio prazo para conseguir resultados e gerar lucro. E a adesão à Indústria 4.0 precisa ser acelerada para que o país não perca o potencial dessa promissora onda tecnológica.

Neste webinar, será apresentada uma metodologia para viabilizar a adesão a novas tecnologias e promover a transição das empresas para o modelo da Indústria 4.0. Os participantes conhecerão o passo a passo deste processo, desde a análise completa do nível de maturidade tecnológica à implementação, com a possibilidade de aplicação de tecnologias de Automação, Inteligência Artificial, Big Data e Internet das Coisas.

A discussão contará com a presença de importantes interlocutores locais e nacionais do ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como o Superintendente da SUFRAMA, General Algacir Polsin, o Diretor Executivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), Geraldo Feitoza, o Professor da Universidade Federal do Amazonas, Dr. Sandro Breval, e os executivos da Schneider‑Eletric Brasil, Carlos Urbano, Diretor de Industry Automation, e Bruno Santos, Product Manager, que apontarão caminhos efetivos para promover o próximo salto tecnológico do parque industrial.

As inscrições podem ser feitas neste site: http://bit.ly/industria40_INDT



*Com informações da assessoria