Amazonastur capacita prestadores de serviços para atender turistas

Manaus- A 52 dias do primeiro dia de apresentação dos bois Caprichoso e Garantido no 54º Festival Folclórico de Parintins, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) acelera o ritmo de preparação dos prestadores de serviços turísticos parintinenses com ações estratégicas voltadas à recepção dos visitantes. Depois de fiscalizar grande parte da rede hoteleira em março, a Amazonastur agora abre prazo para as inscrições no Workshop "Bem Receber", no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), da Ilha Tupinambarana.

De acordo com a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, o treinamento, que será realizado em duas etapas, é voltado a todos os profissionais que lidam diretamente com turistas, como tricicleiros, taxistas, ambulantes, mototaxistas, garçons, comerciantes, artesãos, recepcionistas de hotéis, comerciários, feirantes, atendentes do porto e do aeroporto, entre outros.

Segundo Roselene, a intenção do curso é capacitar o prestador de serviço para oferecer o melhor atendimento ao visitante, que desembarca na cidade para ver o espetáculo dos bumbás. O interessado pode realizar as inscrições nos dias (13) e (14) de maio, no CAT.

“Desde março, desembarcamos em Parintins para realizar ações visando o festival. Fiscalizamos e realizamos o ordenamento dos prestadores de serviços turísticos, e, agora, vamos realizar a capacitação dos profissionais que estão em contato com o visitante. Vamos orientar o trabalhador sobre as maneiras de como receber esses turistas visando a excelência no atendimento”, comentou.

Prioridade

Conforme a chefe de Projetos e Capacitação da Amazonastur, Kethlenn Porto, os “tricicleiros”, que são um dos primeiros profissionais a ter contato com turistas, sobretudo os que chegam por via fluvial, terão prioridade no treinamento. Pela primeira vez, os tricicleiros que participarem do curso, receberão o certificado “Tricicleiro Pai D’égua” - que, na linguagem local, quer dizer "pessoa do bem, bacana" - e também terão fardamento e mais a pintura padronizada pela Amazonastur em consonância com o festival.

Inscrição e curso

As inscrições podem ser feitas nos dias (13) e (14) de maio, das 8h às 14h, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Parintins. Já nos dias 3 e 4 de junho, estarão abertas as inscrições para a segunda etapa do curso, que será realizada nos dias (17) e (19) de junho.

Ao todo, 300 pessoas participarão das atividades, sendo dez turmas com 30 participantes. As aulas serão realizadas no Centro Cultural de Parintins (bumbódromo), no Cine Clube Odineia Andrade, do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.



Para realizar as inscrições para os cursos basta levar RG e CPF.

*Com informações da assessoria

